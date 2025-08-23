Cesc Escolà y Marta Verona anuncian que ponen fin a su relación

Cesc Escolà y Marta Verona han decidido poner fin a su relación, que dio comienzo en 2023. La pareja, formada por el entrenador personal que se encargó de poner en forma a los chicos de 'OT 2020' y la ganadora de 'MasterChef 6', ha confirmado la ruptura a través de redes sociales, aclarando los rumores que venían circulando de hacía un tiempo.

En su mensaje, Escolà se ha dirigido a sus seguidores explicando que inicialmente no quería publicar nada sobre su vida privada, pero que entiende la preocupación de sus fans: "Comparto lo que me apetece o creo que os pueda interesar, motivar y ayudar. Pero sois muchos los que nos preguntáis cada día si ha pasado algo con nuestra relación con Marta, los dos tenemos unas comunidades muy bonitas y vemos que también os preocupáis".

Añade que la decisión de separarse ha sido tomada de manera amistosa y con cariño mutuo: "Marta y yo hemos decidido tomar caminos separados. Nos tenemos un cariño enorme, pero ahora nos toca crecer por separado. A veces las cosas no salen como uno quiere pero el amor es así. Hace tiempo que preguntáis y os merecíais una respuesta".

Para terminar, pide respeto y tiempo a sus seguidores, siempre agradeciendo su apoyo constante: "Os pido respeto y tiempo. ¡Infinitas gracias de corazón por querernos tanto! Seguimos equipo".

Marta Verona también se ha pronunciado tras la ruptura, agradeciendo el apoyo de sus seguidores: "Gracias a todos por los mensajes y por respetarnos".

Ambos han dejado claro que la separación se produce en buenos términos y que mantienen el afecto mutuo, aunque seguirán caminos separados. La pareja, conocida por su cercanía y complicidad en redes, ha generado gran expectación entre sus seguidores, que mostraron sorpresa al conocer la noticia.

Caminos separados

A pesar de la ruptura, Cesc y Marta continuarán con sus proyectos profesionales. El entrenador sigue centrado en su carrera, mientras que la chef y nutricionista sigue desarrollando su faceta gastronómica y mediática, gracias a su sección sobre nutrición en el programa 'La Hora' de La 1 de TVE.

Con esta decisión, se cierra un capítulo en la vida de la pareja, dejando a sus fans a la espera de conocer cómo evolucionarán ambos en lo personal y profesional en esta nueva etapa.