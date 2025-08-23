Famosos

Cesc Escolà y Marta Verona anuncian que ponen fin a su relación

El entrenador y la chef anuncian su ruptura en redes sociales, confirmando los rumores que circulaban desde hace semanas

El entrenador personal de Operación Triunfo y la ganadora de 'Masterchef' rompen su relación.

El entrenador personal de Operación Triunfo y la ganadora de 'Masterchef' rompen su relación.

Alba Aguilera

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cesc Escolà y Marta Verona han decidido poner fin a su relación, que dio comienzo en 2023. La pareja, formada por el entrenador personal que se encargó de poner en forma a los chicos de 'OT 2020' y la ganadora de 'MasterChef 6', ha confirmado la ruptura a través de redes sociales, aclarando los rumores que venían circulando de hacía un tiempo.

En su mensaje, Escolà se ha dirigido a sus seguidores explicando que inicialmente no quería publicar nada sobre su vida privada, pero que entiende la preocupación de sus fans: "Comparto lo que me apetece o creo que os pueda interesar, motivar y ayudar. Pero sois muchos los que nos preguntáis cada día si ha pasado algo con nuestra relación con Marta, los dos tenemos unas comunidades muy bonitas y vemos que también os preocupáis".

Añade que la decisión de separarse ha sido tomada de manera amistosa y con cariño mutuo: "Marta y yo hemos decidido tomar caminos separados. Nos tenemos un cariño enorme, pero ahora nos toca crecer por separado. A veces las cosas no salen como uno quiere pero el amor es así. Hace tiempo que preguntáis y os merecíais una respuesta".

Para terminar, pide respeto y tiempo a sus seguidores, siempre agradeciendo su apoyo constante: "Os pido respeto y tiempo. ¡Infinitas gracias de corazón por querernos tanto! Seguimos equipo".

Marta Verona también se ha pronunciado tras la ruptura, agradeciendo el apoyo de sus seguidores: "Gracias a todos por los mensajes y por respetarnos".

Ambos han dejado claro que la separación se produce en buenos términos y que mantienen el afecto mutuo, aunque seguirán caminos separados. La pareja, conocida por su cercanía y complicidad en redes, ha generado gran expectación entre sus seguidores, que mostraron sorpresa al conocer la noticia.

Caminos separados

A pesar de la ruptura, Cesc y Marta continuarán con sus proyectos profesionales. El entrenador sigue centrado en su carrera, mientras que la chef y nutricionista sigue desarrollando su faceta gastronómica y mediática, gracias a su sección sobre nutrición en el programa 'La Hora' de La 1 de TVE.

Con esta decisión, se cierra un capítulo en la vida de la pareja, dejando a sus fans a la espera de conocer cómo evolucionarán ambos en lo personal y profesional en esta nueva etapa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles Ónega en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
  2. Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
  3. Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
  4. Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
  5. Òmnium llama a los territorios en los que se habla catalán a hacer piña para lograr que sea lengua oficial en Europa
  6. El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre
  7. A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana de Valencia
  8. Las altas temperaturas de los toboganes obligan al Ayuntamiento de Barcelona a instalar carteles de advertencia

Catalunya activa el plan Inuncat ante previsión de lluvias muy intensas a partir de mañana por la tarde

Catalunya activa el plan Inuncat ante previsión de lluvias muy intensas a partir de mañana por la tarde

Levante – FC Barcelona, en directo: última hora del partido de liga

Levante – FC Barcelona, en directo: última hora del partido de liga

Muere un policía local de Monforte (Lugo) en un accidente mientras hacía una persecución

Muere un policía local de Monforte (Lugo) en un accidente mientras hacía una persecución

Telecinco recurre al talismán de Pablo Motos en 'El Hormiguero' para impulsar la audiencia del lunes

Telecinco recurre al talismán de Pablo Motos en 'El Hormiguero' para impulsar la audiencia del lunes

Las claves del 'once' del Barça ante el Levante: Marc Casadó, de medio centro; Rashford, titular

Las claves del 'once' del Barça ante el Levante: Marc Casadó, de medio centro; Rashford, titular

Despedido el jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono por dudar de la eficacia de los ataques contra Irán

Despedido el jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono por dudar de la eficacia de los ataques contra Irán

Lagarde destaca la contribución de la inmigración al mercado laboral de la eurozona

Lagarde destaca la contribución de la inmigración al mercado laboral de la eurozona

El fiscal de Medio Ambiente avisó en febrero que era "imprescindible" revisar el cumplimiento de los planes antiincendios

El fiscal de Medio Ambiente avisó en febrero que era "imprescindible" revisar el cumplimiento de los planes antiincendios