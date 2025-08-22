El rapero Lil Nas X, hospitalizado tras un altercado con la policía cuando andaba en ropa interior por la calle

El rapero estadounidense Lil Nas X (Atlanta, 1999), ganador de dos premios Grammy, fue detenido el jueves por la policía y posteriormente hospitalizado después de protagonizar un altercado cuando deambulaba por las calles de Los Ángeles en ropa interior y con unas botas vaqueras blancas.

Un vídeo publicado en el portal 'TMZ' muestra al artista, conocido por sus extravagancias, semidesnudo mientras se pavoneaba por el barrio Studio City. Según las imágenes, el rapero caminaba por el medio de una avenida al tiempo que se dirigía a los transeúntes diciéndoles: "No lleguen tarde a la fiesta esta noche".

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles declaró a la agencia France Presse que se había recibido una llamada justo antes del amanecer alertando de la presencia de "un hombre desnudo caminando por la calle". Al parecer, el cantante comenzó a golpear a los oficiales que llegaron a la zona, lo que provocó su arresto y su posterior ingreso en un centro hospitalario por una posible sobredosis.

El rapero de Atlanta, que se convirtió en estrella mundial en 2019 con el éxito del tema 'Old Town Road' junto a Billy Ray Cyrus (el número uno de más larga duración en la historia de Estados Unidos), ya estuvo hospitalizado el pasado mes de abril después de haber "perdido el control" del lado derecho de su cara.