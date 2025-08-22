El tatuaje de Pedro Sánchez: acoso en redes

Famosos
Cristina Bernabé nació en Callosa de Segura (Alicante) y, con 32 años, acumula un historial académico brillante: 40 matrículas de honor entre la carrera de Educación Social y un máster en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación en la Universidad de Murcia.
Sin embargo, su nombre se ha hecho viral no por sus méritos universitarios, sino por tatuarse el nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rodilla derecha.
La 'influencer' no oculta su pasión por la tinta, ya que tiene alrededor de 50 diseños en su piel, todos cargados de simbolismo. Por ejemplo, en su pecho se puede leer la palabra 'Bendita', rodeada de rosas, mientras que en su pierna luce un corazón que encierra el nombre de Pedro Sánchez.
Un gesto convertido en polémica
En una entrevista en el programa 'TardeAR', Cristina Bernabé ha explicado el motivo de su decisión, tomada antes de las elecciones del 23J: "Estaba en auge la extrema derecha. Entre las dos candidaturas que había, decidí tatuármelo. Me pareció icónico, generacional, un guiño, divertido... pero no tiene mucho mas allá. Realmente no estoy enamorada de Pedro Sánchez".
Además, la 'influencer' detalla que no se trata de una devoción exclusiva por el líder socialista: "Me tatuaría a Gabriel Rufián, a Óscar Matute, a Irene Montero y a Yolanda Díaz".
Su estilo directo genera tanto simpatías como rechazo. Prueba de ello son los comentarios que inundan las redes sociales: algunos la aplauden por su valentía, mientras otros la critican duramente con mensajes despectivos sobre su inteligencia y su físico.
Los comentarios son de este tipo: "Hay carreras y carreras, y tipos de Máster. Los hay regalados", "Sexy????, más bien choni" o "Eres de admirar🙌 una muestra de disciplina 👏❤️".
Más que un tatuaje
Cristina defiende que el debate público ha minimizado sus verdaderos méritos: "Se le está dando mucha importancia a un tatuaje que llevo entre 50 que puedo llevar en mi cuerpo. Llevo la Medusa de Caravaggio y no voy petrificando a la gente, por ejemplo. Y llevo a Britney Spears tatuada".
Además, reivindica que el odio recibido no está ligado únicamente al tatuaje: "Al final, quiero matizar que el odio que he recibido no es por el tatuaje. El primer odio que recibí fue publicar [...] mis notas y decir 'guapa y lista'. En el momento en que una mujer presume de sus éxitos, comienza el odio. Me hipersexualizan constantemente y desprestigian mi carrera".
Una broma con trasfondo
La polémica no ha impedido que la 'influencer' muestre sentido del humor sobre su tatuaje. La presentadora le preguntó sobre si algún día se lo quitaría y ella respondió con ironía. "Es mucho más probable que me decepcione cualquier pareja a que me decepcione Pedro Sánchez. Pero si me tengo que hacer un 'cover', me pondría encima a Óscar Puente", concluye Cristina Bernabé.
