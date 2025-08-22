Baleares

El músico Jaime Anglada sigue evolucionando de forma "satisfactoria" tras su atropello

El cantautor mallorquín continuará ingresado en la Unidad de Cuidados Intermedios del hospital de Son Espases

El cantante mallorquín Jaime Anglada

El cantante mallorquín Jaime Anglada / Manu Mielniezuk

Raquel Galán

Palma
El cantautor Jaime Anglada sigue experimentando una evolución "satisfactoria" y continuará en la Unidad de Cuidados Intermedios del hospital de referencia de Son Espases, según indica el último parte médico, emitido este viernes.

Tras sufrir un atropello el pasado 8 de agosto que hizo temer por su vida, el músico mallorquín ha tenido "una sensible mejoría" durante esta semana y se encuentra "más estable", tal como informaron desde el centro hospitalario en el anterior parte.

Por este motivo, fue trasladado desde la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) a la citada zona menos restringida, donde permanecerá hasta que sea factible el paso a planta.

Las intervenciones a las que ha sido sometido el cantante de cadera y mandíbula han sido exitosas, aunque han requerido la colocación de múltiples placas con el fin de unir las fracturas que le causó el atropello por parte de un coche cuyo conductor circulaba en estado ebrio.

A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana de Valencia

El horóscopo de mañana, sábado 23 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Catalunya avisa de peligro por intensidad de lluvia en Barcelona, Maresme y Vallès

Colombia: sin paz ni seguridad

Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+

Trump anuncia que el sorteo del Mundial de 2026 se celebrará el 5 de diciembre en el centro Kennedy de Washington

Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a EEUU y Puerto Rico por los aranceles

Mucho cuidado: esta es la multa si conduces una bicicleta habiendo bebido alcohol

