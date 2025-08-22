El nuevo reto de Ibai Llanos: el 'Mundial de los desayunos’

Ibai Llanos, el ‘streamer’ español por excelencia, ha vuelto a crear un nuevo reto. Y es que, además de su faceta de comentarista en diversos videojuegos, al creador de contenido también le interesa la gastronomía.

Precisamente por este motivo ha decidido recientemente dedicar un nuevo concurso a los desayunos típicos de diferentes países alrededor del mundo.

Nace el ‘Mundial de los desayunos’

El concurso, que lleva por nombre ‘Mundial de los desayunos’, es muy sencillo. Tal y como ha explicado Ibai recientemente, para conocer al ganador se tendrá que pasar por las fases de cualquier competición: octavos de final, cuartos de final, semifinal y final.

Y para que todo el mundo pueda participar en el voto, el ‘streamer’ dejará en cada vídeo de su perfil dos comentarios con el nombre de los países enfrentados. De esta manera, los usuarios podrán dar ‘me gusta’ al que más les convenza y quieran que pase de ronda.

“Un sorteo totalmente amañado”

El creador de contenido vasco ha mencionado que ha hecho un “sorteo totalmente amañado” para que compitan las diferentes naciones.

Esto es debido en parte a que no compiten países que destacan por su gastronomía, como pueden ser Italia, China, Grecia, India o Turquía, sino que lo hacen en su gran mayoría aquellos de los que son originarios los seguidores del transmitidor en vivo. Así pues, los enfrentamientos para los octavos de final son los siguientes:

Perú vs México.

vs Reino Unido vs Argentina.

vs Colombia vs Costa Rica.

vs Estados Unidos vs Bolivia.

vs España vs Francia.

vs Guatemala vs Ecuador.

vs Japón vs Chile.

vs Venezuela vs República Dominicana.

Ya se puede empezar a votar

El mundial, que ha empezado a principios de esta semana, está teniendo un buen recibimiento por parte de los usuarios, quienes están mostrando su favorito a través de ‘likes’. Por ahora, los octavos de final han empezado enfrentado a Perú -con chicharrón, camote frito y salsa criolla- y México -chilaquiles, es decir, totopos con salsa verde, aunque también se puede hacer con salsa roja, carne y queso-.

Dos territorios que también han empezado son Colombia, con arepas hechas de pan y queso. Por su parte, Costa Rica ha sido representada por su desayuno más típico: el gallo pinto, hecho de arroz con frijoles negros, especias, natilla, plátano y huevo.

El último enfrentamiento que podemos ver en la cuenta de Ibai es uno de los duelos más esperados, como también pasa en los deportes. Y es que las tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva, desayuno típico español junto a un zumo de naranja, han competido contra el clásico cruasán francés, acompañado de un café con leche.

Países que seguramente pasen

Y aunque no se hayan publicado todos los octavos de final, los países que van ganando por ahora son Perú, Colombia y España. Para enterarse de las nuevas confrontaciones, solo hace falta seguir a Ibai Llanos en Instagram y estar pendiente de sus publicaciones para poder mostrar tu opinión.