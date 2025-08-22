¿Quién es Gonzalo Fernández con quien se iba a casar Makoke?

El universo mediático español ha dado la bienvenida a un nuevo protagonista que, hasta hace poco, operaba con total discreción tras los bastidores del mundo empresarial. Se trata de Gonzalo Fernández Figares, un hombre cuyo nombre ha ganado una notable notoriedad gracias a su relación sentimental y futuro matrimonio con la conocida colaboradora de televisión Makoke. Aunque su trayectoria profesional es sólida y de largo recorrido, su irrupción en la esfera pública ha despertado un gran interés por descubrir quién es realmente la persona que se convertirá en el tercer marido de María José Giaever. Lejos de ser una figura pasajera, su perfil combina el éxito en el exigente sector tecnológico con una personalidad reservada que ahora se abre paso ante las cámaras por amor.

Un romance que saltó a la luz pública

La historia de amor entre Gonzalo y Makoke comenzó de una manera casual pero significativa en el verano de 2023. Se conocieron en una fiesta justo después de que la modelo finalizara la grabación del programa ¡Vaya vacaciones!. Sin embargo, como el propio Fernández Figares relató con humor en el plató de ¡De viernes!, su primer "encuentro" visual se había producido una década antes, cuando la vio en televisión y quedó prendado, preguntando a sus amigos por aquella mujer de nombre "japonés". Desde el inicio, la pareja optó por mantener su relación en un segundo plano, alejada del foco mediático que ha caracterizado las anteriores relaciones de Makoke, como las que mantuvo con Javier Tudela o Kiko Matamoros.

Esta discreción se rompió con el anuncio oficial de su boda, prevista para el 12 de septiembre en Ibiza, y se intensificó con la participación de Makoke en el reality Supervivientes 2025. Fue en este contexto donde Gonzalo Fernández Figares asumió un papel más visible, acudiendo a los platós para defender a su prometida. Su apoyo incondicional, que incluyó un emotivo viaje a los Cayos Cochinos para sorprenderla, permitió al público conocer su faceta más humana: un hombre cariñoso, con sentido del humor y profundamente enamorado, que, a pesar de su incursión televisiva, ha dejado claro que su intención es cederle todo el protagonismo a su futura esposa una vez finalice la aventura hondureña.

Una carrera de éxito en el sector tecnológico y empresarial

Más allá de su faceta sentimental, el perfil profesional de Gonzalo Fernández Figares es donde reside su mayor fortaleza. Con una formación académica de primer nivel, que incluye una graduación en Administración de Empresas en París y un MBA en Estados Unidos, ha construido una carrera impresionante a lo largo de más de dos décadas. Su trayectoria está ligada a gigantes de la industria tecnológica y la consultoría, habiendo ocupado puestos de responsabilidad en compañías de renombre mundial como Accenture, Yahoo! y Google. Esta experiencia lo sitúa como un experto en el entorno digital, habiendo estado en el epicentro de la innovación digital y la transformación empresarial.

Actualmente, su espíritu emprendedor lo mantiene en la vanguardia del sector. Es cofundador de Vortex Venture, una firma especializada en el pujante mundo del comercio electrónico, y compagina esta labor con el cargo de Managing Director en EKN Solutions, una consultora de marketing estratégico. Su currículum habla por sí solo: es un profesional consolidado, acostumbrado a liderar equipos y a desarrollar estrategias en el competitivo campo de la publicidad digital. Este bagaje empresarial contrasta notablemente con el mundo del corazón, demostrando que es un hombre con una base sólida y ajena a la fama televisiva.

El lado más personal del futuro marido de Makoke

Aunque prefiere mantener un perfil bajo y no tiene presencia activa en redes sociales, su relación con Makoke ha permitido conocer algunos detalles de su vida personal. A sus 52 años, tres menos que la modelo, Gonzalo Fernández Figares se define como un apasionado de los viajes y el deporte. Una de sus grandes aficiones es el crossfit, una disciplina que practica de manera habitual y que refleja su carácter enérgico y disciplinado. Su entorno lo describe como un hombre reservado pero leal, cuyo principal motor en estos momentos es la felicidad compartida con su pareja.

Además, ha demostrado una excelente sintonía con el círculo más cercano de Makoke. Mantiene una relación muy positiva con los hijos de ella, Javier Tudela y Anita Matamoros, un aspecto fundamental para la estabilidad de la pareja. Las imágenes compartidas por la propia colaboradora en su perfil de Instagram evidencian la buena integración de Gonzalo en la familia, proyectando una imagen de unidad y complicidad. En definitiva, Gonzalo se presenta como el equilibrio perfecto para Makoke: un hombre maduro, con una carrera profesional de éxito y una vida personal estable que ahora ha decidido compartir bajo el escrutinio público por amor.