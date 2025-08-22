Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano', rompe el silencio: así lucha contra su adicción y sorprende con su recuperación

'Los Serrano', 'El chiringuito de Pepe' y 'Física o Química' nos permitieron a muchos jóvenes conocer a Adrián Rodríguez, un actor español cuya carrera se truncó sorprendentemente justo cuando estaba empezando a despegar. Desde entonces, son escasas las apariciones de Adrián, en parte por una vida marcada por la adicción al alcohol y a las drogas de la que ha hablado en sus redes sociales.

Todo comenzó cuando en su mejor momento, protagonizando la comedia 'El chiringuito de Pepe', empezó a entrar en una espiral de adicciones de la que le ha costado escapar.

En ese momento, se vio obligado a vender muchas de sus pertenencias personales, abriéndose un canal de contenido para adultos en la plataforma OnlyFans con el único objetivo de seguir ganando dinero.

Cuando se dio cuenta, al menos no era tarde y recurrió a ayuda profesional para recuperarse de esa adicción a las drogas y al alcohol: "por suerte, me estoy recuperando", aunque Adrián Rodríguez admite que se trata de un proceso largo y complicado en el que cualquier paso en falso puede acabar mal.

Ahora, Adrián Rodríguez trabaja en una clínica de Chiclana en la que pretende ayudar a todas aquellas personas que han pasado por el mismo proceso que él.

En las redes sociales de esta clínica Adrián ha contado su caso y ha ofrecido su ayuda: "hola, soy Adrián Rodríguez. Quiero contaros que me encuentro bastante bien. Sigo en tratamiento. Como ya sabéis, tengo una enfermedad llamada adicción, pero, por suerte, he encontrado el camino de la recuperación poco a poco".

"Me he mudado a Chiclana de la Frontera donde sigo con mi terapia y donde tengo un nuevo trabajo. Cuento con un equipo de profesionales magnífico a mi lado y se vive muy bien y tranquilo", confiesa el actor, quien se ha encargado de dar un giro radical a su estilo de vida.