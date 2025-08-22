La actriz Cate Blanchett, embajadora de la firma Uniqlo

La actriz australiana Cate Blanchett se convierte en embajadora global de la firma japonesa Uniqlo con un mensaje de estilo que impulsa la ropa para la vida cotidiana.

"Admiro la ambición de Uniqlo de mejorar la vida a través de la filosofía 'lifewear', ropa con un diseño atemporal, sencilla, de calidad, accesible y que dura en el tiempo", ha señalado la actriz este jueves en una nota de prensa.

"Me entusiasma poder ayudar a impulsar algunos de los valores más importantes de esta filosofía: apoyar a las nuevas generaciones, dar visibilidad y respuesta a la crisis global de los refugiados, contribuir a las comunidades y encontrar maneras reales de avanzar hacia un mundo más justo", ha añadido.

Blanchett es una de las actrices y productoras más reconocidas del mundo por sus interpretaciones en 'Tár', 'Carol' o 'El Aviador', entre muchas otras, así como por su destacado trabajo en Broadway y en algunos de los teatros más prestigiosos del mundo.

En el mundo de la moda es considerada un auténtico icono de estilo y figura habitual en las listas internacionales de las mejor vestidas.

"Cate Blanchett es una de las actrices más destacadas de su generación, tanto en el escenario como en la pantalla. Sin embargo, nuestra admiración va más allá de su faceta artística: su pasión y compromiso la han convertido en un referente para las mujeres, en una mentora para jóvenes talentos del cine y el teatro, y en una firme defensora de causas humanitarias y medioambientales", ha señalado este jueves en una nota de prensa Tadashi Yanai, fundador de Uniqlo.

"Con esta colaboración, trabajaremos juntos para buscar e impulsar un impacto real y positivo en la sociedad", ha añadido.