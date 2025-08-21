Hija
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptan a una niña
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
La actriz Millie Bobby Brown, protagonista de la famosa serie de Netflix 'Stranger Things', anunció este jueves que ha adoptado a una niña junto a su marido, Jake Bongiovi, el hijo del cantante Jon Bon Jovi.
"Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad. Ahora somos tres. Con cariño, Millie y Jake Bongiovi", indicó la actriz, de 21 años, en un escueto escrito publicado en su cuenta de Instagram.
La pareja se casó el año pasado en una ceremonia privada en Estados Unidos tras anunciar su compromiso en 2023, generando una gran sorpresa entre sus seguidores debido a su corta edad.
La protagonista de 'Stranger Things' regresará a la pequeña pantalla el próximo noviembre con la última temporada de una de las series más exitosas de Netflix. La quinta temporada de la serie creada por los hermanos Duffer llega tres años después del final de la cuarta, que acabó con una fisura abierta en las dos realidades.
Esta última entrega, dividida en tres partes que comenzarán el 26 de noviembre y cuyo esperado final se resolverá el 31 de diciembre, tendrá ocho capítulos y contará con las actuaciones del elenco principal.
Además de Bobby Brown, regresan Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper) o Maya Hawke (Robin).
- Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Primer semestre de guerra arancelaria: las ventas de España a EEUU caen el 5% mientras que las importaciones suben el 10%
- Cambio histórico en el Camino de Santiago: el nuevo perfil de peregrino que indigna a muchos peregrinos
- Una pérdida de DNI en Barcelona acaba en suplantación de identidad y una deuda de 30.000 euros con el banco
- Bertín Osborne posa con su hijo por primera vez en la portada del 'Hola
- Castelldefels informa sobre qué hacer en caso de encontrarse una tortuga en la playa: 'Estamos en temporada de nidificación
- Las terapias génicas y celulares revolucionan las enfermedades sanguíneas, desde el cáncer hasta la hemofilia