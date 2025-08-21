Celebridades
Jeremy Clarkson ('Top Gear') carga contra una ciudad española: “Es el peor lugar en el que he estado”
Eduardo Calle
Jeremy Clarkson es periodista, presentador y una de las caras más famosas del mundo automovilístico a escala internacional. El británico fue el presentador del programa sobre coches ‘Top Gear’ durante trece años, entre 2002 y 2015. Sin embargo, su andadura por el programa se vio frenada en seco tras ser despedido por agredir al productor, Oisin Tymon.
Una década después, Clarkson sigue siendo conservando su estatus gran celebridad. De hecho, en pleno agosto de 2025, Clarkson cuenta con más de nueve millones de seguidores en Instagram y roza los ocho millones en X.
En el año 2024, mientras Clarkson presentaba ‘The Grand Tour’, programa disponible en Amazon Video, también estuvo involucrado en la grabación de la serie automovilística ‘One for the Road’. Con motivo de su rodaje, Clarkson llevó a cabo un formato de ‘preguntas y respuestas’ con multitud de seguidores. Uno de ellos publicó el 'meet and greet' en YouTube, en un vídeo que deja constancia de que en una respuesta el presentador dejó muy mal parada a una ciudad española: “Es el peor lugar en el que he estado”.
La ciudad española que Jeremy Clarkson detesta
Al expresentador de ‘Top Gear’ le preguntaron por las peores ciudades en las que había estado, y su respuesta no dejó lugar a dudas: “A Coruña, en el norte de España. Es uno de los peores lugares en los que he estado”, contestó contundentemente. Ni siquiera justificó su respuesta o explicó el porqué de esta opinión sobre la ciudad gallega. Sencillamente, nombró a la ciudad cuando le preguntaron y continuó hablando de coches y pilotos de competición.
Esta respuesta probablemente no sorprenda a ninguno de sus seguidores. La celebridad británica se ha visto envuelto en infinidad de ocasiones en múltiples polémicas, por lo que sus subidas de tono, al igual que su sinceridad y comportamiento gamberro, no son novedad.
