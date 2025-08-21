Famosos

Belén Esteban presume y dice ser "el cuerpo del verano": "Gordita pero sabrosona"

La televisiva ha estado en Gran Canaria junto a su amiga Anabel Pantoja

Belén Esteban.

Belén Esteban. / Redacción Yotele / TELECINCO

Luis Alloza

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Mientras espera ansiosamente el inicio de la temporada televisiva para retomar sus proyectos profesionales -por el momento se desconoce si continuará en TVE tras su breve paso por la cadena con 'La familia de la Tele' o si volverá a Ten con sus compañeros de 'Tentáculos'- Belén Esteban está disfrutando de uno de los veranos más completos e inolvidables de su vida.

Tras viajar con Miguel Marcos a Estados Unidos para reencontrarse con su hija Andrea Janeiro -que, alejada del foco mediático, reside desde hace años en Los Ángeles-, la colaboradora se regalaba unas vacaciones en Ibiza con su marido y un grupo de amigos. Y este fin de semana, exprimiendo al máximo su descanso estival, dejaba sin palabras a Anabel Pantoja apareciendo por sorpresa en su casa de Gran Canaria para pasar unos días muy especiales en compañía de sus respectivas parejas y de la pequeña Alma, que a sus nueve meses tiene "completamente enamorada" a la ex de Jesulín de Ubrique, como ha confesado orgullosa a través de sus redes sociales.

Un reencuentro en el que las íntimas amigas han disfrutado de las playas y la gastronomía canaria, y en el que además de regalarnos un divertido baile al borde de la piscina de la sobrina de Isabel Pantoja al ritmo de 'Tropicroqueta' de Karol G -a la que Belén conoció en su última visita a 'La Resistencia' de David Broncano-, 'La Patrona' ha compartido con sus incondicionales un posado en bañador en el que no ha dudado en autoproclamarse "el cuerpo del verano".

"Gordita pero sabrosona" ha acompañado a su instantánea con mucho sentido del humor, presumiendo orgullosa de sus curvas desde su hotel en Gran Canaria dejando claro que no tiene ningún tipo de complejo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
  2. Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
  3. Primer semestre de guerra arancelaria: las ventas de España a EEUU caen el 5% mientras que las importaciones suben el 10%
  4. Cambio histórico en el Camino de Santiago: el nuevo perfil de peregrino que indigna a muchos peregrinos
  5. Una pérdida de DNI en Barcelona acaba en suplantación de identidad y una deuda de 30.000 euros con el banco
  6. Bertín Osborne posa con su hijo por primera vez en la portada del 'Hola
  7. Las terapias génicas y celulares revolucionan las enfermedades sanguíneas, desde el cáncer hasta la hemofilia
  8. Lagarde advierte de una desaceleración de la economía a partir del tercer trimestre por los aranceles

DIRECTO UCRANIA | Rusia considera "inaceptable" un futuro contingente armado europeo en Ucrania

DIRECTO UCRANIA | Rusia considera "inaceptable" un futuro contingente armado europeo en Ucrania

El Festival de la Porta Ferrada cierra su 63 edición con 31.200 espectadores

El Festival de la Porta Ferrada cierra su 63 edición con 31.200 espectadores

Los campesinos del Camp de Tarragona arrancan los avellanos muertos por la sequía y buscan cultivos alternativos más resistentes

Los campesinos del Camp de Tarragona arrancan los avellanos muertos por la sequía y buscan cultivos alternativos más resistentes

Templos con manteles a cuadros: esta es la mejor cocina catalana de Sants

Templos con manteles a cuadros: esta es la mejor cocina catalana de Sants

Un doblete de Luis Suárez mete a un Inter Miami sin Messi en las semifinales de la Leagues Cup

Un doblete de Luis Suárez mete a un Inter Miami sin Messi en las semifinales de la Leagues Cup

Los Mossos detienen un camión por conducción temeraria y lo denuncian penalmente por la prueba de alcoholemia

Los Mossos detienen un camión por conducción temeraria y lo denuncian penalmente por la prueba de alcoholemia

Rescatan a una joven entre los escombros tras un bombardeo en Gaza

Rescatan a una joven entre los escombros tras un bombardeo en Gaza

El precio del euríbor hoy, 21 de agosto: máxima incertidumbre en el sector de las hipotecas

El precio del euríbor hoy, 21 de agosto: máxima incertidumbre en el sector de las hipotecas