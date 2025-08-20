Nuevo susto de Katy Perry: recibe una descarga eléctrica en pleno concierto | Vídeo

La cantante Katy Perryse encuentra en pleno ecuador de su gira mundial 'The Lifetimes Tour', que empezó el pasado mes de abril en México y acabará en diciembre en los Emiratos Árabes.

Como artista que lleva muchos años subida en los escenarios con ‘shows’ espectaculares, las expectativas de estos conciertos no iban a ser pocas. De todos modos, en su último concierto en Carolina del Norte no todo ha salido como se esperaba.

Una descarga eléctrica en plena actuación

Si bien visualmente todo siguió siendo sorprendente en la actuación de la intérprete musical californiana, durante su reciente espectáculo en el Lenovo Center de la ciudad estadounidense de Raleigh, Katy Perry sufrió una descarga eléctrica.

Este suceso tuvo lugar cuando estaba siendo elevada por una estructura aérea retrofuturista repleta de cables y luces LED. Por suerte, todo quedó en un susto, ya que pudo seguir su función sin problema al cabo de pocos minutos.

No es el primer susto de esta gira

El mes pasado, la escenografía de su concierto en San Francisco le jugó otra mala pasada a la artista norteamericana. Y es que, durante la interpretación de la exitosa canción ‘Roar’, la plataforma con forma de mariposa empezó a sacudirse y descendió de forma repentina cuando Katy Perry se encontraba encima de la misma.

Conciertos de Katy Perry en España

Si bien es cierto que visualmente sus conciertos gocen de una espectacularidad apabullante, son muchos los fans que han mostrado preocupación por que no se den nuevas incidencias a lo largo del ‘tour’. Una gira que, por cierto, deleitará también a los fans españoles de Katy Perry, quienes podrán presenciar el 9 y 11 de noviembre la actuación de una de las cantantes más destacadas de la década de los 2010.