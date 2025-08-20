Bertín Osborne posa con su hijo por primera vez en la portada del 'Hola'

Bertín Osborne y Gabriela Guillén han presentado públicamente a su hijo David en una extensa sesión de fotos compartida en la revista 'Hola'.

El cantante, que alega que no quiere que sea "un niño escondido", no posa en ningún momento con la madre del niño, Gabriela Guillén, para evitar malentendidos.

En la misma revista, la madre de David posa con el niño en otra entrevista en la que resalta que no tuvo un padre, con lo cual no quiere "privar" a su hijo de ese derecho.

En los últimos meses, la relación entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne ha sido objeto de especulaciones constantes, especialmente desde que se hizo pública la paternidad del cantante y presentador. Ahora, la fisioterapeuta ha querido zanjar las dudas y transmitir calma sobre la situación actual, informa Chance.

"Es que todo tiene su proceso, no he dicho nada que no sea cierto, todo tiene su proceso y está todavía... No hay ningún tipo de problema ni nada", aseguraba con firmeza ante las cámaras, restando importancia a las informaciones que circulan y denunciando que muchas cosas "se inventan" o "se malinterpretan". Gabriela insiste en que "está todo bien" y que no existe ningún conflicto con Bertín.

En cuanto a un posible convenio regulador de visitas, la paraguaya lo deja claro: "Lo puede ver cuando quiera, si le apetece, no hay ningún problema". A pesar de esa propuesta, reconoce que disfruta al máximo del tiempo con su hijo: "Estoy encantada con mi hijo, el tiempo que no le dedico cuando trabajo, estoy deseando ahora cerrar el tiempo y pasarlo con él".

Y sobre su vida sentimental, mantiene una actitud abierta y positiva: "Uy, el amor está en el aire. Bueno, lo que salga", comentó con una sonrisa, dejando en el aire si hay o no alguien especial en estos momentos.