La 'Reina de la Ketamina', ¿quién es Jasveen Sanghal que ha reconocido su culpabilidad en la muerte de Matthew Perry?

La trágica muerte del aclamado actor Matthew Perry en octubre de 2023, a causa de una sobredosis de ketamina, conmocionó al mundo del espectáculo y dejó un vacío en el corazón de sus seguidores. Lo que inicialmente parecía un desafortunado accidente personal ha evolucionado hasta convertirse en un complejo caso criminal que ha destapado una red de distribución ilegal de sustancias. En el centro de esta investigación se encuentra una figura clave: Jasveen Sangha, una mujer apodada la "Reina de la Ketamina", quien recientemente ha reconocido su culpabilidad, convirtiéndose en la pieza final del rompecabezas judicial que busca hacer justicia por el fallecimiento del actor.

El arresto de cinco personas en agosto del año anterior marcó un punto de inflexión en la investigación, pero ha sido la decisión de Sangha de llegar a un acuerdo con la fiscalía la que ha cerrado el círculo sobre los responsables. Al declararse culpable, evita un juicio público que estaba programado para septiembre y asume su participación directa en la cadena de eventos que condujo a la fatalidad. Su caso no solo expone su rol como traficante, sino que también ilumina la peligrosa intersección entre la adicción, la vulnerabilidad y quienes se aprovechan de ella.

El perfil de la "Reina de la Ketamina" y su papel en la tragedia

Jasveen Sangha no era una figura desconocida en los círculos de distribución de drogas, como sugiere su apodo. Su implicación en la muerte de Matthew Perry va más allá de una simple transacción; fue una proveedora crucial en la red que suministraba la sustancia al entorno del actor. Según los documentos judiciales, Sangha, junto a otro traficante llamado Eric Fleming, vendió la ketamina que finalmente fue administrada a Perry por su asistente, Kenneth Iwamasa. Su declaración de culpabilidad abarca un espectro de delitos graves que demuestran la magnitud de su operación: un cargo por mantenimiento de un establecimiento para la distribución de drogas, tres cargos por distribución de ketamina y, el más grave de todos, un cargo por distribución de ketamina que resultó directamente en muerte o lesiones corporales graves.

Este último cargo la vincula de forma inequívoca con el deceso del actor. Además, su conducta tras conocer la noticia de la muerte de Perry revela una clara conciencia de su ilegalidad. Inmediatamente después de que se hiciera público el fallecimiento, Sangha envió un mensaje a su cómplice, Eric Fleming, con una orden tajante: "borra todos los mensajes". Este intento de obstruir la justicia y eliminar pruebas es un factor agravante que subraya su rol central y deliberado en esta trama delictiva.

Las consecuencias legales de un acuerdo decisivo

Al aceptar el acuerdo con la fiscalía, Jasveen Sangha ha optado por una estrategia legal que, si bien la condena, también le ofrece ciertos beneficios. A cambio de su confesión, los fiscales retirarán otros tres cargos de distribución de ketamina y un cargo adicional por distribución de metanfetamina, este último no relacionado con el caso de Perry. Sin embargo, las consecuencias que enfrenta siguen siendo severas. Expertos legales estiman que la "Reina de la Ketamina" podría enfrentarse a una sentencia de hasta 45 años en prisión. Esta posible condena refleja la gravedad de vender una dosis que resultó ser letal y envía un mensaje contundente sobre la responsabilidad penal en las muertes por sobredosis.

La próxima audiencia, en la que cambiará formalmente su declaración y recibirá su sentencia, será un momento culminante en el proceso judicial. Su confesión no solo la sentencia a ella, sino que también solidifica el caso contra el resto de los implicados, al confirmar la existencia de una red organizada y con fines de lucro que operaba al margen de cualquier práctica médica segura, explotando la adicción del actor.

Una red de complicidad: más allá de una sola traficante

El caso de Matthew Perry es un doloroso recordatorio de que la tragedia a menudo es el resultado de una cadena de malas decisiones y acciones ilícitas. Jasveen Sangha no actuó en solitario. La investigación ha revelado una red de complicidad que incluía a profesionales de la salud, lo que agrava aún más la situación. El Dr. Plasencia y el Dr. Chavez, director de una clínica de ketamina, conspiraron para vender la sustancia al actor a precios exagerados de hasta 2,000 dólares por frasco. Su participación representa una grave violación de la ética médica, utilizando su posición para lucrarse a costa de la vulnerabilidad de un paciente.

Fue el Dr. Plasencia quien instruyó al asistente de Perry, Kenneth Iwamasa, sobre cómo administrar las inyecciones de ketamina, convirtiéndolo en el ejecutor final de la dosis fatal. Iwamasa, a su vez, obtuvo la sustancia tanto de los médicos como del dúo formado por Sangha y Fleming. Esta conspiración criminal multifacética demuestra cómo diferentes actores, desde médicos hasta traficantes callejeros, contribuyeron a crear el entorno que hizo posible la sobredosis. La confesión de Sangha cierra el capítulo de las acusaciones, dejando al sistema judicial la tarea de imponer sentencias que reflejen la responsabilidad compartida en esta lamentable pérdida.