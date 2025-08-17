El truco de Antonio Banderas para cuidar su corazón y seguir corriendo con 65 años: "Es mi forma de resetearme"

En 2017, Antonio Banderas sufrió un episodio que cambió su vida para siempre. Una mañana cualquiera, después de hacer ejercicio, mientras tomaba un té un su casa de campo en Londres, sufrió un infarto: "Noté un dolor lejano en ambos brazos, como había hecho pesas, pensé que era por eso", relató en el programa 'Cuarto Milenio' el pasado mes de febrero.

"De repente me empecé a sentir mal, sentí un sudor frío y me faltaba el aire, una sensación como cuando tienes mucho sueño que no puedes abrir los ojos, multiplica eso por 10, la sensación de irse, lo que te pide el cuerpo es abandonarte y dejarte ir, a mí lo que me empezó a doler fueron las mandíbulas, más que el pecho. Me tumbé en el suelo y traté de no dejarme ir".

Banderas contó además que su pareja le salvó la vida poniéndole dos aspirinas en la boca y llamar a una ambulancia. Desde ese momento el actor malagueño se replanteó muchas cosas y aplicó cambios drásticos en sus hábitos: "La vida a veces depende de un hilo muy fino". Banderas no solo cambió su dieta, sino que ha hecho del ejercicio un factor esencial y vital de su vida.

10 kilómetros cada dos o tres días

"El ejercicio me centra, me da equilibrio. Es mi forma de resetearme", explica Banderas, que el pasado 10 de agosto cumplió 65 años, en una entrevista para 'Men's Health'. "Corro unos 10 kilómetros cada dos o tres días para sentirme en forma y dar salud a mi corazón", concreta.

Correr tales distancias implica una gran preparación, pero tiene enormes ventajas: un corazón más eficiente, una mejora de la capacidad aeróbica, menor riesgo cardiovascular, mayor densidad ósea, mejor resistencia muscular, aumento de la eficiencia metabólica, sensación de bienestar y mejoras cognitivas además de la rebaja del estrés y una gran contribución a la salud mental.

Claves para una vida saludable

Además del 'running', Banderas explica qué otras actividades ha implementado en su vida: "Cocinar me relaja muchísimo. Confieso que desde que tuve el percance con el corazón, he tenido que reducir mucho el consumo de carne roja".

Además de aprender a "soltar preocupaciones que no tenían sentido y a vivir con más gratitud", el actor explica las claves para una vida saludable: "Dormir bien, evitar el estrés, comer con sentido y entrenar con regularidad. Esa es la clave".