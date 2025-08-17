Jordi Cruz, de 'Masterchef', sorprende con su opinión sobre McDonald's: "Está bueno"

Jordi Cruz es uno de los cocineros más populares de España. El chef catalán consiguió su primera estrella Michelin con tan solo 24 años, pero saltó a la fama tras participar como jurado en el programa de televisión 'MasterChef'.

En la actualidad, forma parte del equipo directivo del restaurante ABaC, en Barcelona, que cuenta con tres estrellas Michelin. Este verano, el cocinero catalán ha visitado el programa 'Versió estiu' de RAC1 para hablar sobre algunos aspectos de su profesión.

Durante la charla, Cruz respondió una curiosa pregunta del presentador, Pere Mas: "¿Tú en ocasiones vas a sitios de comida rápida?". La respuesta del famoso cocinero sorprendió tanto a los colaboradores de la mesa como los oyentes del espacio.

¿Hamburguesa guarra?

"Sí, claro", contestó el chef. El conductor siguió la conversación y especificó que se trataba de "una hamburguesa guarra". No obstante, Cruz mostró su disconformidad con el término: "Guarra le dices tú".

En este contexto, el juez de 'MasterChef' no dudó en ofrecer su opinión sobre la comida rápida. "¿Qué es un restaurante? Un restaurante es un lugar donde comer, que lo tienen que hacer muy regular todo siempre, siempre tienen que dar lo mismo y tienen que hacer dinero".

Por este motivo, Cruz señaló que la hamburguesería McDonald's es la que tiene "más restaurantes abiertos, la que más gestión tiene de seguridad, la más regulada del mundo, y la que está por todas partes".

Ahora bien, esto no implica que la comida que se ofrezca en el menú forme parte de una alimentación saludable. "¿Qué la comida es dietéticamente... que no lo comas cada día? Sí. ¿Que puede no ser la mejor del mundo? Puede".

Sin embargo, el chef también admitió que es un producto que "está bueno". De hecho, Cruz comentó que la hamburguesa es "fina, fina" para que "sanitariamente sea imposible que te de una intoxicación o una cosa de estas".

Finalmente, aunque Cruz reconoció que "no es mi restaurante preferido" y que "no es el que recomendaría", come de manera periódica porque a su mujer le encanta: "Hay un día a la semana que me dice 'te doy dos opciones: la pizza o la hamburguesa'. A veces me deja elegir el restaurante y no siempre pedimos a este, tenemos otros".