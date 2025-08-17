Ilia Topuria revela los 3 alimentos clave en su dieta: "Los que Dios ha creado"

Ilia Topuria se ha consolidado como uno de los grandes nombres de las artes marciales mixtas a nivel mundial. El luchador hispano-georgiano, actual campeón de la UFC, ha demostrado en cada combate que su talento va más allá de la técnica: la fuerza, la resistencia y la mentalidad son pilares fundamentales en su éxito.

A sus 28 años, Topuria combina una rutina de entrenamientos exigente con una disciplina férrea fuera del octágono. El descanso, la preparación física y, sobre todo, la alimentación juegan un papel determinante en su carrera. Y es que el campeón es consciente de que, sin una dieta adecuada, sería imposible rendir al máximo.

En una entrevista con 'Men’s Health', el luchador desveló algunos de los secretos que hay detrás de su preparación física y su estilo de vida. Entre ellos, destacó que su alimentación es 100% natural y ecológica, evitando cualquier producto procesado. “Nada de químicos”, recalcó, dejando claro que prefiere alimentos que provengan "de lo que Dios ha creado”.

Hace apenas unas semanas, Topuria derrotó al brasileño Charles Oliveira por KO en el primer asalto, conquistando así el Campeonato Vacante de Peso Ligero de la UFC en el evento UFC 317. Una victoria que confirmó su imparable ascenso y que, en parte, también se atribuye a su preparación física y nutricional.

“En mi día a día siempre me alimento superbién y saludable. [...] Tengo la suerte de que todo ese mundo de la cocina y de la alimentación lo está llevando mi mujer: productos naturales y de calidad”, explicó Topuria.

Los 3 esenciales de Topuria

Aunque asegura que "no hay alimento sin el que no pueda vivir" ya que podría adaptarse "a cualquier circunstancia, el campeón reconoce que hay tres alimentos que procura que nunca falten en su dieta: el huevo, el aguacate y la carne.

Estos productos, ricos en proteínas y grasas saludables, le ayudan a soportar la intensidad de sus entrenamientos, tanto en el gimnasio como dentro de la jaula.

Fuera de la dieta estricta, Topuria también tiene claras sus debilidades gastronómicas: "Me gustan las pastas, las pizzas, un buen chuletón, el sushi, los tacos, la cocina georgiana y la española", asegura, dejando claro que solo se las permite en momentos muy puntuales.