Shakira y Gerard Piqué consiguen vender una de sus casas en Barcelona

La ruptura de Gerard Piqué y Shakira sigue dando que hablar. Tres años después de su separación, la expareja ha conseguido, por fin, vender una de las tres casas que compartían en Esplugues de Llobregat. El precio de la vivienda ha superado los tres millones de euros. La residencia forma parte de un complejo que compraron cuando estaban juntos y transformaron en un gran espacio familiar y en una de las propiedades más exclusivas de la pareja, que disfrutaron junto a sus hijos Milan y Sasha, y los padres de la cantante.

El proyecto, iniciado en 2012 y diseñado por la arquitecta Mireia Admetller, incluía tres casas interconectadas por grandes jardines, piscinas, gimnasio, sala de juegos, estudio de grabación y terrazas con vistas impresionantes. Tras la ruptura y la marcha definitiva de Shakira a Miami, la pareja decidió poner a la venta el complejo de 3,800M, del cual dos viviendas principales siguen en el mercado por 10,99 millones de euros.

La venta no ha sido sencilla. La artista se ha mostrado firme en no rebajar el precio, mientras Piqué presionaba por vender rápidamente para poder instalarse con Clara Chía en una nueva propiedad. El desacuerdo por el precio - Shakira pedía hasta 12 millones de euros y el exfutbolista aceptaba rebajas que lo situaban entre 6 y 10 millones - ha generado tensiones y retrasos en las negociaciones.

La mansión ha sido escenario de momentos clave en la vida de ambos y sus hijos, así como de la última etapa, marcada por la crisis matrimonial, los rumores y la prensa. La operación cierra un capítulo para la cantante y el exjugador, que continúan repartiendo su patrimonio y rehaciendo sus vidas por separado.