Los rulos de la abuela, la nueva moda viral y barata a la que se suman Kate Middleton, Georgina o Beyoncé
En TikTok aparecen miles de vídeos con peinados con rizos definidos u ondas con mayor o menor volumen, una tendencia que la generación Z abraza
Carmen Martín
Los rizos están de moda, pero no a cualquier precio porque la salud prima; de ahí, el éxito y recuperación de los rulos que utilizaban las abuelas, unos cilindros que rizan, sin dañar el cabello, y además ofrecen un plus: el peinado dura más.
Tras la tiranía del pelo liso, el abuso de la queratina y alisados japoneses, gana terreno el cabello rizado y las melenas leoninas al estilo Kim Basinger, Julia Roberts, Madonna, Nicole Kidman o Jessica Parker en los años ochenta.
"Están de moda los rizos y las texturas naturales", dice a EFE, la estilista Ángela Aldea, del salón 'Maleny García', que señala que muchas de sus clientas han renunciado al alisado súper plano, ahora prefieren lucir ondulaciones y rizos que primen la salud del cabello.
Shakira o Kardashian: entre las famosas que se unen a la moda
Ahora, existe mayor conciencia de la salud del cabello, se cuida más el pelo. "Se evitan los rizadores, tenacillas y secadores de calor o aire extremo que pueden causar sequedad, fragilidad y rotura que lo perjudiquen", señala la estilista.
Una moda que se ha hecho viral en TikTok donde aparecen miles de vídeos con peinados con rizos definidos u ondas con mayor o menor volumen, una moda que la generación Z abraza encantada.
Princesas, celebridades y modelos, entre ellas Kate Middleton, Georgina, Beyoncé, Zendaya, Rihanna, Shakira, Salma Hayek, Jennifer López o las hermanas Kardashian, se suman a esta moda para rizar y ondular sus melenas, una moda que avanzaron Diane Keaton o Katy Perry cuando salieron a la calle para seguir con sus quehaceres diarios con los rulos puestos.
Sencillo y barato
Por el estilo de vida que marca la sociedad actual, se buscan recursos de belleza que sean cómodos, saludables, sencillos y baratos. "Y, claro, los rulos te permiten modelar el cabello mientras estás estudiando o ves una película", dice Inés Bola, de 19 años, estudiante de Biotecnología.
Colocarlos puede resultar complicado las primeras veces, "pero una vez que coges el truco, resulta fácil", añade la joven que reconoce que cuando los retira le quedan una ondas naturales perfectas que incluso puede peinar con los dedos.
Sin embargo, "mantener unos rizos saludables no es tarea fácil", señala el peluquero sevillano Víctor del Valle en sus redes sociales, donde explica que si se desea que el rizo tenga elasticidad y no se encrespe, hay que tener el pelo bien nutrido y peinarlo con un peine de púas anchas, así se evitará deshacer el rizo.
Tal es el auge de los rizos, que el corte de pelo 'Morrison', inspirado en el cantante Jim Morrison es uno de los más demandados. "Favorece y es cómodo y fácil de peinar", añade la estilista Ángela Aldea. Otras prefieren actualizar el estilo 'bob' clásico cogiéndose unos rulos de tamaño medio y dejando libertad a su melena. "Es un truco súper barato, los rulos se pueden comprar online o en cualquier perfumería y duran toda la vida, mi abuela los tiene hace mil años y aún los utiliza", cuenta Inés Bola.
