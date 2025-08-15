Polémica
La reacción de Sofía Suescun y Kiko Jiménez ante las últimas declaraciones de Juan Faro
La polémica ha hecho que Sofía y Kiko decidan aislarse en su domicilio, evitando cualquier contacto con la prensa y el exterior
Quién es Juan Faro, el 'influencer' que estuvo en prisión y ha sacudido la relación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez
Sofía Suescun y Kiko Jiménez, ¿al borde de la ruptura? Una revista asegura que ha habido una infidelidad
Alexandra Costa
La pareja formada por Sofía Suescun y Kiko Jiménez atraviesa uno de sus momentos más delicados, después de que saliera a la luz el supuesto romance de la influencer con Juan Faro. Por este motivo, el programa 'TardeAr' ha hablado con el gallego, quien ha hablado de la presión mediática que está sosteniendo estos días: "A mí esto es bicarbonato comparado con todo lo que me pasó. No tengo parejas, no tengo nada, esto es todo nuevo para mí. Tampoco quiero televisión. Yo no soy nadie, no me creo esta gente que por seguirle los periodistas se creen famosos. Esto es un jaleo que llevará unas semanas hasta que se pare. Tenéis que estar en su casa y preguntárselo a ella".
La polémica ha hecho que Sofía y Kiko decidan aislarse en su domicilio, evitando cualquier contacto con la prensa y el exterior. En los últimos días, han pedido cargamentos de comida, gestionados por la influencer, quien solicita a los repartidores que dejen los pedidos en el jardín para no salir y evitar ser vistos por los reporteros. Varias cajas repletas de comida se han depositado en la vivienda, mientras continúan las tensiones por la complicada relación entre la pareja.
El aislamiento llega a tal punto que numerosos paquetes y envíos no han podido ser entregados en su hogar. Siguiendo el mismo patrón de estos días, la pareja no ha abierto la puerta ni atendido a los repartidores o al cartero, que en vano intentó contactar a Kiko.
Mientras tanto, la relación de la pareja parece pender de un hilo, marcada por la presión mediática y los conflictos internos que los mantienen recluidos, a la espera de que la tormenta televisiva y familiar amaine.
