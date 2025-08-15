El mensaje de Pedro Ruiz sobre la ola de calor: “Esto si que es una preocupante…"

Redes sociales

La Aemet ha explicado que no hay precedentes de unos días tan cálidos como los de este agosto

Ola de calor en Catalunya y resto de España, en directo: activada la alerta en Barcelona por calor extremo y última hora de Aemet y Meteocat

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que "con los datos observados y previstos, no hay precedentes de un período comprendido entre el 1 y 20 de agosto tan cálido como el de 2025" en España. Según ha explicado la citada agencia, solo se acerca a estos registros el mismo período de agosto de 2003.

Así lo ha comunicado el organismo estatal a través de un hilo en la red social 'X'. En los mensajes, la Aemet ha incidido en que España ha estado bajo ola de calor durante todo el mes de agosto salvo por los dos primeros días, que sí estuvieron pasados por temperaturas próximas a las normales.

Pedro Ruiz se pronuncia sobre la "preocupante ola de calor"

Y es que la ola de calor sigue dando de que hablar dado que afecta a prácticamente todo el país, con seis comunidades todavía bajo alerta naranja.

El famoso cómico Pedro Ruiz se ha manifestado al respecto en su cuenta de X, donde ha compartido su inquietud ante este fenómeno: "Esta sí que es una preocupante ola de calor. Pocas veces me ha parecido vivir condiciones tan constantemente extremas. Os deseo la menor cantidad de inconvenientes", ha publicado.

