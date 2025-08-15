Mbappé confiesa su mayor obsesión de España: el alimento que no puede dejar de comer
La estrella del Real Madrid confiesa lo que más le ha conquistado de la cultura española
El Real Madrid presenta a Mastantuono: "Messi es el mejor jugador del mundo"
El Real Madrid boicotea el Villarreal-Barça en Miami
Alba Aguilera
La llegada de Kylian Mbappé a la capital de España ha tenido un poco de todo. Aunque su primera temporada como jugador del Real Madrid no haya sido todo lo espectacular que él podía imaginar, este año de adaptación a la cultura española ha conquistado al delantero francés por varios motivos.
Entre ellos, la alimentación y platos tradicionales del país no solo han satisfecho a la estrella del fúbtol, sino que han conseguido obsesionarle. El propio Mbappé ha confesado qué producto español no puede dejar de comer desde que lo probó.
Aunque el jugador haya crecido disfrutando de la alta cocina francesa, reconocida en todo el mundo, lo cierto es que la española tampoco se queda corta. Asimismo, no hace falta recurrir a las recetas más exclusivas del país para probar aquello que tanto obsesiona a Mbappé, sino que la mayoría podréis encontrarlo en vuestras neveras y despensas.
"Me encanta"
De entre las prácticamente infinitas opciones de nuestra cocina, el futbolista francés lo tiene claro: lo que más le gusta es el jamón.
Así lo confirmaba en una charla junto a Ibai Llanos en la que el 'streamer' le hacía entrega de una 'caja misteriosa' personalizada con cosas que podrían gustarle al francés, entre las cuales se encontraban tanto el jamón como un queso manchego.
"La combinación me encanta. Desde que he llegado a España intento buscar los sitios para comer jamón", revelaba el futbolista. Una afirmación que sustenta el rumor de su pasión por la buena carne, conocido por haber sido visto en algunos asadores, aunque de forma puntual dada la apretada agenda de los futbolistas de élite.
Además de este placer para el paladar, cabe recordar que Mbappé mantiene un estricto control sobre su alimentación. De hecho, en 2022 rechazó participar en actos promocionales de la selección francesa con marcas de comida rápida, defendiendo la importancia de dar ejemplo a los más jóvenes.
Asimismo, el jamón ibérico cuenta con grandes propiedades que le permiten disfrutar (con moderación) del producto sin comprometer su dieta equilibrada y libre de azúcares: alto en proteínas, rico en aminoácidos esenciales y con grasas saludables.
- Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
- El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos
- Calor intenso y lluvia: el aviso del Meteocat para Catalunya
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Este es el mamífero más pequeño del mundo, y vive en España
- Los audios que Koldo se autoenviaba para interceder en Carreteras: 'Tengo que conseguir una reunión para los amigos
- La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor