Leonardo DiCaprio la 'lía' en Ibiza y es interceptado por la Guardia Civil

Ibiza es, año tras año, uno de los destinos favoritos para las vacaciones de las grandes estrellas internacionales. Playas paradisíacas, fiestas exclusivas y un ambiente único convierten a la isla en el lugar perfecto para desconectar. Pero también para protagonizar algún que otro momento inesperado.

A lo largo del verano, no es raro que por las calles de la isla Pitiusa desfilen rostros conocidos de la música, el cine o la moda. Las cámaras y los paparazzi están siempre al acecho, y cualquier gesto o movimiento puede convertirse en noticia. Este verano, uno de esos episodios ha tenido como protagonista a Leonardo DiCaprio.

El actor, ganador de un Oscar y considerado uno de los intérpretes más importantes de Hollywood, se encontraba en la isla disfrutando de la vida nocturna. Según el programa 'TardeAR', DiCaprio asistió a una fiesta que, aparentemente, había sido organizada por Aron Piper con motivo del lanzamiento de su nueva canción.

En este evento, que también contó con invitados de la talla de Kendall Jenner, Miguel Ángel Silvestre, Jon Kortajarena o Ester Expósito, se habría producido un encuentro entre el actor y la Guardia Civil. El colaborador Sergio Garrido relató que DiCaprio, al abandonar la fiesta, se topó con un control policial y vivió un momento de tensión con los agentes.

Dos versiones de los hechos

“DiCaprio va a todo tipo de eventos, a lo mejor se equivocó. Al salir se encontró con un control”, apuntó Garrido, mientras en pantalla se emitían imágenes del actor “supertapado” y con la cabeza agachada. Según la versión de TardeAR, el evento que se estaba celebrando era “ilegal” y las autoridades se encontraban allí para “desmantelarlo”.

No obstante, el 'Diario de Ibiza' ha ofrecido una versión diferente, citando a la revista GQ. En este caso, el problema no habría sido la naturaleza del evento, sino que acudieron más personas de las invitadas, lo que provocó que los alrededores de la villa se llenaran de coches mal aparcados, obligando a la Guardia Civil a desplazarse hasta el lugar.

Fuentes presentes en la fiesta aseguran que los agentes se limitaron a preguntar quienes se encontraban en los alrededores si estaban invitados, para así controlar el aforo y expulsar a los no acreditados. En ese contexto, DiCaprio también fue requerido por los agentes.

Según el medio citado, la Guardia Civil le pidió la documentación, a lo que el actor colaboró sin incidentes. Entró a pie a la fiesta y, al finalizar, regresó a la zona de aparcamiento antes de abandonar el lugar. El episodio no pasó a mayores, pero sí se ha convertido en una de las anécdotas más comentadas de este verano ibicenco.