Quién es Juan Faro, el 'influencer' que estuvo en prisión y ha sacudido la relación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Toda la trayectoria de un carismático expolicía convertido en figura del 'fitness'

Sofía Suescun y Kiko Jiménez, ¿al borde de la ruptura? Una revista asegura que ha habido una infidelidad

Sofía Suescun reaparece y planta cara con entereza a la traición de su hermano Cristian

Juan Faro

Juan Faro / EUROPA PRESS / Europa Press

Balma Simó

Barcelona
Sofía Suescun y Kiko Jiménez están atravesando un momento delicado tras conocerse informaciones que apuntan a una posible infidelidad de la navarra con Juan Faro. Según publican la revista 'Lecturas' y el programa 'TardeAR', ambos habrían compartido "citas secretas" que irían más allá de una simple amistad.

Por ello, Kiko Jiménez, afectado por la situación, habría comentado lo ocurrido a personas del programa y ha decidido apartarse temporalmente del foco mediático.

Juan Faro: un hombre polémico

Juan Faro nació en Mondariz (Pontevedra), tiene 38 años y fue Policía Nacional, incluso hizo el curso para el Grupo Especial de Operaciones (GEO). Su carrera profesional le llevó a destinos como Murcia y Castellón, donde compaginó su labor con el culturismo. En esta disciplina se convirtió en bicampeón de España y campeón de Europa y del mundo. También se alzó ganador del prestigioso Míster Olympia.

En 2017, Faro abandonó el cuerpo policial para dedicarse a las redes sociales, negocios asociados al lujo y al mundo del fitness. Siete años más tarde, su vida dio un giro cuando, en diciembre de 2024, fue arrestado en Sevilla, acusado de presunto blanqueo de capitales ligado al narcotráfico y fraude fiscal. Durante las investigaciones, el exagente estuvo 101 días en prisión preventiva en Estremera (Madrid) antes de recibir la libertad condicional.

Las aficiones de Juan Faro

El 'influencer' es amante de los coches deportivos, el paracaidismo y los viajes, sectores en los que se ha construido una imagen pública ligada al éxito en las finanzas y los negocios. Además, ha creado un gimnasio y una marca de ropa deportiva, organiza sorteos de vehículos de alta gama en redes sociales y realiza inversiones en criptomonedas. También promociona propiedades en destinos como Bali.

Noticias relacionadas y más

La declaración de amor de Sofía Suescun a Kiko Jiménez

Pocos días antes de que estallara la polémica, Sofía Suescun dedicó en Instagram unas emotivas palabras de amor a Kiko Jiménez, agradeciendo su apoyo en los momentos difíciles, sobre todo después del distanciamiento con su madre, Maite Galdeano. Un mensaje que hoy cobra una nueva interpretación, porque, según creen algunos colaboradores de televisión, la exconcursante de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' quiso adelantarse a la filtración de los rumores con esta "publicación pidiendo perdón a Kiko Jiménez".

TEMAS

