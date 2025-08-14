Reputado pacifista
El gran maestro del té, el japonés Sen Genshitsu, muere a los 102 años
Ofreció té a la reina Isabel II del Reino Unido y el líder soviético Mijaíl Gorbachov, y tuvo como amigos al exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger y al expresidente chino Hu Jintao
France PresseFrance Presse
La Agence France-Presse es la agencia de noticias más antigua en el mundo y una de las mayores junto con Reuters, Associated Press y EFE.
Sen Genshitsu, un gran maestro de la ceremonia del té en Japón y que preparó tazas de matcha para líderes mundiales y monarcas, murió este jueves a los 102 años, informaron medios de comunicación.
Con el lema "paz a través de un cuenco de té", Sen, nacido en Kioto y que estaba destinado inicialmente a ser un piloto kamikaze, utilizó los rituales de la antigua tradición de té Urasenke para difundir sus mensajes contra la guerra.
La sede de la ONU en Nueva York y el Monumento del USS Arizona en Pearl Harbor, Hawái -escenario de un devastador ataque japonés que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial- son algunos de los lugares donde realizó ceremonias.
Su fallecimiento fue desvelado por importantes medios japoneses, incluida la emisora nacional NHK y el diario de mayor circulación Yomiuri Shimbun.
Piloto kamikaze
Nacido en 1923, Sen recibió entrenamiento de joven para convertirse en piloto kamikaze durante la Segunda Guerra Mundial, pero el conflicto terminó antes de que tuviera que llevar a cabo una misión suicida.
Más tarde contó que solía servir té a sus compañeros soldados durante el entrenamiento militar.
En una entrevista con NHK en 2023, Sen destacó los efectos calmantes de la cultura del té. "Un cuenco de té tranquiliza el espíritu. Cuando todos estén en paz, no habrá guerra", dijo.
Monje zen ordenado, se convirtió en el 15º gran maestro de la escuela Urasenke en 1964, tras la muerte de su padre, quien encabezaba anteriormente la tradición.
Ofreció té a monarcas y presidentes, entre ellos la reina Isabel II del Reino Unido y el líder soviético Mijaíl Gorbachov, y tuvo como amigos al exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger y al expresidente chino Hu Jintao.
En 1997 recibió la Orden de la Cultura en Japón, y en 2020 la Legión de Honor en Francia.
Se retiró en 2002 como jefe de la escuela de té, traspasando el cargo a su hijo, pero permaneció activo hasta su muerte.
Incluso después de cumplir 102 años en abril, ocupaba más de 100 cargos culturales y de asesoría gubernamental y daba discursos.
También trabajó como embajador de buena voluntad para la UNESCO.
Era conocido como el "Gran Maestro Volador" por sus ajetreados itinerarios de viaje.
- Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Telecinco ampliará ‘El programa de Ana Rosa’ a partir de septiembre: así quedan las nuevas mañanas de Telecinco sin Joaquín Prat
- La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
- Los audios de un guardia que pidió ayuda a Koldo para conseguir el traslado a una embajada: 'Lo que te mando tú lo repartes como quieras, la mayor parte para ti
- Estás poniendo mal el aire acondicionado todo el verano: la OCU explica los errores que todos cometemos cuando encendemos este aparato
- Muere una niña de seis años tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de València