Duplantis, estrella de la pértiga, y su curiosa historia de amor con Desiré Inglander: "Nunca había tenido una cita"

Mondo Duplantis (25 años) sigue volando alto. El rey de la pértiga ha vuelto a superar lo que parecía imposible: un nuevo récord mundial de 6,29 metros en Budapest, un centímetro más que su anterior marca. Con sangre deportiva por ambas descendencias genéticas (padre ex saltador de pértiga internacional y madre ex heptatleta y jugadora de voleibol), el oro olímpico de París 2024 sigue escribiendo su apellido en la historia.

Nacido en Estados Unidos pero compitiendo por Suecia como homenaje a su madre, Duplantis es una de las estrellas más admiradas del atletismo. Pero detrás de cada salto, hay una figura que le acompaña siempre desde las gradas, cámara en mano y sonrisa radiante: su pareja, Desiré Inglander.

Así se conocieron: "Ella no quería nada conmigo"

Modelo y creadora de contenido, Desiré (22 años) lleva siendo su compañera de vida desde 2020. Se conocieron una noche de verano en una fiesta en Estocolmo, donde Mondo quedó prendado al instante: “Yo solo intentaba hablar con Desiré, algo así como: ‘Hola, ¿qué pasa? Soy Mondo…’, pero ella no quería nada conmigo. Solo quería bailar”, confesó entre risas en una entrevista a Vogue Escandinavia.

A partir de aquella noche, empezaron a hablar por Snapchat y, poco a poco, Mondo fue ganándose su atención. No fue fácil: “Tenía 19 años, nunca había tenido una cita y no podía imaginar nada peor que comer con una persona que no conocía" . Y, para rematar, en inglés. Tras varios intentos fallidos, finalmente aceptó salir con él.

Desde entonces, Desiré no se pierde ni una sola competición. Es la primera en aplaudir sus victorias y en compartirlas en redes sociales, donde no esconde lo que siente. La pareja, que vive en un apartamento en la isla sueca de Kungsholmen, muy cerca de la familia de Mondo, asegura que les gusta la naturalidad y que no pretenden ocultar nada.

Mondo y Desiré, adaptados juntos a Estocolmo

Aunque se ha adaptado a la vida en Suecia, el pertiguista no olvida su Luisiana natal, donde realiza gran parte de su preparación. Asimismo, no se corta en posicionarse entre ambas localizaciones: "Me encanta el pulso de Estocolmo. La ciudad en sí es muy hermosa... mucho más que Luisiana", dijo sin rodeos. Incluso ha aprendido sueco, aunque bromea diciendo que solo maneja un “nivel de supervivencia”.

Para él, compartir su vida con Desiré es un plus dentro y fuera de la pista: “Es muy agradable poder volver a casa y escapar a un mundo completamente diferente, sumergirnos en el otro y en lo que sea que estemos haciendo. Es una gran compañera de viaje”, confesó tras su victoria en París.

Más allá de su papel como ‘animadora oficial’ de Mondo, Desiré estudió marketing de contenidos en la Berghs School of Communication y planea abrir su propia empresa. Experta en planificación y reservas, apunta tan alto en su carrera profesional como su novio en cada salto.