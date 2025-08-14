Alberto Chicote logró su objetivo, pero su salud le dio un aviso inesperado: "Perdí más de 40 kilos per luego llegó el gran problema…"

Alberto Chicote es una de las personalidades televisivas más famosas en España. Con más de trece años presentando el programa de éxito 'Pesadilla En La Cocina' a sus espaldas, el famoso chef ha contado cómo ha sido su periplo físico, que lo ha llevado a perder más de 40 kilos.

Chicote ha hablado de su vida tanto profesional como personal en el pódcast 'Tengo un Plan', con Sergio Beguería y Juan Domínguez. Ha explicado cómo fue perder casi 50 kilos, además de la enfermedad que le detectaron durante el proceso.

De los 119 kilos a los 80

"Me he pasado muchísimos años pesando 120 kilos sin la conciencia de que eso no podía ser, ni la necesidad, porque nunca tuve la sensación de que mi vida estuviera mermada por ello", explica Chicote en el pódcast. "Creo recordar que pasé de 119 a 80 kilos, luego seguí bajando y me quedé en unos 72, que es lo menos que he pesado. Después recuperé algo y estaba en 78, me sentía muy bien y contento".

Sin embargo, una vez llegado a su mejor estado físico en años, el chef explica que le llegó una noticia que no esperaba y que le supuso un gran cambio vital: "Cuando estaba de puta madre, llegó, tantos años siendo un animal, luego todo iba bien... y, de pronto, la insulina. Una putada cojonuda", recuerda sobre su diagnóstico de diabetes.

A pesar de suponer un reto, Chicote explica que sabe convivir con ello: "Ya vivo con eso bastante bien”. Además, confiesa que su estado de salud "es mucho mejor" que el de hace unos cuantos años.

Además de su cambio físico, Chicote también ha hablado de su camino profesional hasta 'Pesadilla En La Cocina', su presencia ya anual en las campanadas y su filosofía de vida: "Me considero un adicto a los retos y a la consecución de cosas. En cierto modo, eso te impide disfrutar más plenamente del final de ese camino, entonces prefiero disfrutar del camino. Para mí el mayor éxito de mi vida es que las personas que empezaron conmigo siguen ahí", ha concluido.