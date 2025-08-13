Travis Kelce se deshace en elogios hacia Taylor Swift: "Es tan buena cautivando a todos"

La semana en la que Taylor Swift vuelve a estar en boca de todos tras anunciar el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl', su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, ha protagonizado la portada de la revista masculina 'GQ' y ha ofrecido una de sus entrevistas más íntimas donde habla de su carrera profesional, pero también de su relación con la cantante. Precisamente, el deportista también volvía este martes al foco mediático cuatro meses después de perder la Super Bowl, ya que Swift escogió el pódcast que Kelce presenta junto a su hermano, el exjugador de la NFL Jason Kelce, 'New Heights', para informar sobre la salida de su disco.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs ha abordado en la entrevista su relación con la superestrella. "Nunca había conocido a alguien en mi misma situación, no había tenido una pareja que entendiera el escrutinio, los altibajos de estar frente a millones de personas. Fue muy fácil identificarme con ella, ver lo agotada que se sentía después de los conciertos. Puede que no se considere una atleta. Ella nunca le diría a nadie que lo es. Pero he visto lo que pasa. He visto la cantidad de trabajo que realiza y es alucinante”, ha expresado.

En su charla, Travis ha reconocido la admiración que siente hacia su pareja: "La gente se siente atraída por su forma de actuar y por cómo hace que todo el estadio se sienta en una pequeña sala con ella. Es tan buena cautivando a todos y haciendo que todos se sientan como en una situación íntima. Creo que solo con eso, transmite tanta calma y serenidad. Es hermosa. Está ahí arriba, haciendo que todos se sientan a gusto".

En una entrevista anterior, Kelce había dicho que su pareja ideal tendría que compartir cualidades con su madre. En esta ocasión, el deportista ha enumerado sus rasgos comunes: "Su amabilidad, su sinceridad, su capacidad para saludar a todos en una habitación. Su capacidad para mostrar amor y apoyo pase lo que pase. Y, además, su ética de trabajo. Vi a mi madre alcanzar las metas que se había propuesto, pasar de cajera a trabajar en los puestos más altos". "He visto a Taylor hacer exactamente lo mismo: fijarse metas, superar las expectativas y cautivar al mundo en ese sentido", ha comentado emocionado.

Carrera deportiva

Kelce, considerado uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL, ha reconocido en la revista que vivió una de las temporadas más difíciles en sus 12 años de carrera con los Kansas City Chiefs. "Creo que quizás me desvié un poco porque me concentré más en intentar consolidarme. Y surgieron oportunidades que me entusiasmaron a aventurarme en un nuevo mundo de actuación y entretenimiento", afirma el campeón de la Super Bowl LIV, LVII y LVIII.

El jugador de fútbol americano va a ser uno de los intérpretes de la serie de televisión de terror 'Grotesquerie', creada por Ryan Murphy, en la que interpreta a un asistente que trabaja en un hospital que ayuda al protagonista. Una oportunidad que él mismo define como "un sueño hecho realidad".

No obstante, no tiene claro que entre sus planes siga estando el mundo de la interpretación: "No sé si me dedicaré a ello cuando termine de jugar, pero sé que quiero seguir en el mundo del fútbol como profesión y luego incursionar también en otras áreas". Eso sí, Kelce asegura que su motivación, un mes antes de iniciar la temporada de fútbol americano, está en su carrera deportiva: "Ganar otro Super Bowl es mi único objetivo. Es lo único que pienso en todos los aspectos. Simplemente, tengo una motivación renovada para presentarme este año y dar todo por mis compañeros y mi equipo".

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs también ha asegurado que quiere dejar a un lado la etiqueta que se le atribuyó de "fiestero", que podría venir de cuando Kelce fue suspendido del equipo de la Universidad de Cincinnati por una infracción relacionada con la marihuana. "Cuando me vean pasando el rato en el US Open con Taylor puede parecer que estamos de fiesta", dice Kelce. "Pero simplemente estoy disfrutando de estar en este evento genial al que siempre quise ir con la persona que amo". "Me he vuelto mucho más estratégico al entender lo que le estoy transmitiendo a la gente", zanja.