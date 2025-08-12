En Seúl
Muere Lee Min, cantante icono del K-pop, a los 46 años: se investigan las circunstancias
La artista, referente en la industria musical coreana, fue hallada muerta en su domicilio
Guía de la Barcelona k-pop: "Al principio era algo de nicho, pero cada vez se expande más"
Blackpink somete el Estadi Olímpic con su k-pop imperial, al filo de lo maquiavélico
Alexandra Costa
La cantante Lee Min ha sido hallada muerta a los 46 años de edad en su domicilio en Seúl. Este icono del K-pop es conocida por ser una de las voces del dúo musical As One, uno de los grupos referentes de la música coreana desde hace 25 años.
"Es cierto que Lee Min ha fallecido. La policía está investigando las circunstancias exactas. La compañía también sigue intentando comprender la situación", aseguró la agencia de representación BrandNew Music en 'The Korea Herald'.
Los medios coreanos han informado que fue su marido quien la encontró sin vida en su vivienda. "Anoche, el esposo de Lee Min la encontró al regresar a casa. La policía está investigando. Pedimos a la gente que se abstenga de especular demasiado hasta que se publiquen los resultados", añadieron sus representantes.
"Acabo de perder a una gran artista y amiga. Conocí a Min cuando tenía 17 años con grandes sueños y la llevé a Corea para seguir una carrera en la música en 1998. Vi su carrera florecer como artista. Siempre la consideré como familia. Ella era la persona más optimista y positiva que conocí", ha escito en Instagram el productor Jae Chong.
