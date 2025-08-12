Compañeros en 'Friends'
Jennifer Aniston revela que estuvo "de luto" por Matthew Perry antes de su muerte
Jennifer Aniston habló sobre cómo se sintió respecto a la muerte de Matthew Perry, su compañero en la serie 'Friends', y confesó que sentía haber estado "de luto" por él mucho antes de su fallecimiento.
"Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos", dijo Aniston a la revista 'Vanity Fair' sobre los intentos de ella y los amigos del actor de apoyar a Perry con su larga lucha contra las adicciones. "Pero casi se sintió como si hubiéramos estado de luto por Matthew durante mucho tiempo porque su batalla contra esa enfermedad fue realmente difícil para él", añadió.
Perry falleció el 28 de octubre de 2023 en su casa, a los 54 años, por los efectos agudos de la ketamina. En su libro 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir' (2022) el actor que dio vida a Chandler Bing en la serie de NBC había hablado sobre lo complicado que fue para él lidiar contra las adicciones.
"Por muy duro que fuera para todos nosotros y para los fanáticos, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor... Me alegro de que haya superado ese dolor", apuntó Aniston.
Después de la muerte del actor, la actriz que interpretaba a Rachel Green en la misma serie, rindió homenaje a Perry en redes sociales en donde lo llamó "hermanito" y destacaba su amor por "hacer reír a la gente. (…) Su vida literalmente dependía de eso", escribió entonces.
Cinco personas fueron acusadas por la muerte de Perry, entre ellas Jasveen Sangha, apodada "La Reina de la Ketamina", quien enfrenta cinco cargos por distribución de ketamina. Su juicio, que ha sido pospuesto en cuatro ocasiones, está programado para comenzar el 23 de septiembre.
El resto de los acusados, incluidos su asistente personal, un amigo y dos médicos, se declararon culpables y están colaborando con la fiscalía. Aún están a la espera de conocer sus sentencias.
