El detalle oculto del anillo de compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han confirmado lo que sus seguidores intuían desde hace tiempo: la pareja se ha comprometido. Tras nueve años juntos, dos hijas en común y una vida marcada por el lujo, la modelo ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen mostrando su mano sobre la de su prometido, acompañada del mensaje: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

Sin embargo, el gran protagonista de la fotografía no ha sido solo el gesto romántico, sino el espectacular anillo que luce en el dedo anular de su mano derecha.

Un diamante de dimensiones históricas

La pieza central es un diamante de talla oval de dimensiones excepcionales, rodeado por dos piedras laterales en forma de triángulo. Según el joyero Iñaki Torres, consultado por la revista '¡Hola!', Georgina suele llevar un anillo de cuatro quilates y ya costaría unos cuatro millones de euros. Por eso, el anillo de compromiso consta de una joya central con un tamaño y una pureza que lo sitúa entre "40 o 45 quilates, con un valor estimado de no menos de seis millones", explica el joyero.

Al mismo tiempo, no descarta que pueda alcanzar "los 20 o 25" y lo compara con joyas legendarias de otras celebridades: "Es una joya como las de Liz Taylor".

Hasta ahora, el récord lo tenía la actriz Elizabeth Taylor, cuyo anillo de compromiso de más de 33 quilates estaba valorado en 8,8 millones de euros. Kim Kardashian, con una pieza estimada en cuatro millones, y Victoria Beckham, con una colección que ronda los 30 millones, eran otras referentes en el mundo de la alta joyería. Sin embargo, la nueva adquisición de la empresaria podría superar todas estas cifras y situarse como la más valiosa, según el citado medio.

Boda con expectación mundial

Desde que se conocieron en Madrid en 2016, Cristiano Ronaldo y Georgina han construido una relación sólida y muy mediática, visible incluso en el 'reality show' de la modelo para la plataforma audiovisual Netflix. Sus estilismos suelen incluir bolsos 'Birkin', relojes exclusivos y joyas únicas. Este anillo está fabricado a partir de oro blanco o platino y se suma a una larga lista de objetos de valor incalculable de los que presumen.

El compromiso ha disparado la expectación por una boda que promete ser uno de los eventos del año. Además del anillo, la modelo ha dejado caer otro detalle romántico: un tatuaje con las iniciales "C" y "G" separadas por un corazón. Con este diamante, Cristiano Ronaldo no solo sella su historia de amor, sino que coloca a Georgina en la cima de las famosas con las joyas más impresionantes del mundo.