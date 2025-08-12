Ana Peleteiro estalla en redes por su polémica frase sobre los atletas blancos: "Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista"

Ana Peleteiro atraviesa un momento personal complicado tras la pérdida de su segundo hijo durante el embarazo, una noticia que compartió con sinceridad y valentía en sus redes sociales. A pesar de esta difícil etapa, la atleta gallega continúa activa en sus perfiles digitales, donde ha publicado un video para responder a las críticas que ha recibido por unas polémicas declaraciones.

La controversia se remonta a unas palabras que la atleta compartió en el pódcast de Laura Escanes, en el que dijo: "El pobrecito blanco que corre 100 metros es como... cariño, no". Una frase que lleva tiempo persiguiéndole y que ha resurgido en redes tras la victoria de Ander Garaiar en el Campeonato de Europa Sub-20, generando nuevamente debate y reproches hacia Peleteiro.

Esta última oleada de críticas, sumada a la situación que está viviendo tras perder a su bebé, ha provocado que la saltadora estalle a través de un vídeo publicado en su Instagram: "Honestamente voy a hablar de esto porque ya estoy cansada de que se manipule un vídeo mío para intentar hacerme daño", asegura.

Pero si hay algo que le molesta en especial es que la tachen de "racista": "Cada vez que algún atleta español gana algo, a mí se me nombra como si a mí eso me perjudicara, me hiciera daño o estuviera triste porque se me tacha de algo que no soy y es racista. Es algo completamente falso".

"Lo que dije tampoco está muy lejos de la realidad"

Durante el vídeo Ana Peleteiro también se ha disculpado, asegurando que entiende "que se malinterprete", y aclarando que en su deporte "gana el que más corre, el que más salta y el que más lanza sin tener en cuenta la tez de tu piel, tu religión, ni de qué país eres, ni absolutamente nada". A lo que añade que "una de las riquezas más grandes que tiene el atletismo es la multiculturalidad que hay".

Asimismo, reafirma algunas de las ideas que compartió en el polémico pódcast con Escanes: "De todas formas, lo que dije tampoco está muy lejos de la realidad en cuanto a la prueba de 100 metros. Si vais a ver los finalistas los últimos 50 años en campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos, que no campeonatos de Europa, en la prueba únicamente de 100 metros, la gran mayoría son de tez negra. Tampoco estoy diciendo nada malo, es una realidad. Si lo preguntáis a cualquier atleta os va a decir lo mismo que yo".

"Es absolutamente diferente en otras pruebas, pero en 100 metros la realidad es esa. La gran mayoría de las finales, casi siempre, tanto en categoría masculina como femenina son negros. Todos, siempre. Eso no quiere decir que un blanco no pueda ganar una carrera de 100 metros. Obviamente sí. No tiene ningún tipo de sentido atacarme cada vez que un español gana una carrera", añade.

"Me siento muy orgullosa"

Además de responder a las críticas, Peleteiro ha aprovechado para hablar de su identidad y del orgullo que siente por sus orígenes: "Yo soy una persona mestiza y me siento muy orgullosa de ello. La mitad de mi ADN es blanco, la mitad de mi ADN es negro. Me siento superafortunada de mis raíces por ambas partes aunque mi parte negra no la conozco. Creo que el mestizaje, todo lo que sea conocer algo diferente a lo que tú eres, es riqueza. Así me lo han transmitido mis padres y así lo transmito yo cada día".