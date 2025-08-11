Así es el plan veraniego que ha enamorado a Los Morancos y que se puede disfrutar en una de las ciudades españolas más visitadas: "Es maravilloso"

"Esto es maravilloso". César y Jorge Cadaval, más conocidos como Los Morancos, han mostrado su admiración hacia uno de los planes más destacados y exclusivos que ofrece una de las ciudades más visitadas de toda Andalucía: Sanlúcar de Barrameda. Se trata de la travesía en el buque 'La Pepa', una embarcación de ocio que ofrece "experiencias inolvidables" en la desembocadura del Guadalquivir.

"Estamos en 'La Pepa', en Sanlúcar de Barrameda, en el barco de nuestro amigo Cristóbal, donde hay conciertos maravillosos", han señalado los hermanos desde la cubierta de este buque que cuenta con capacidad para medio millar de personas y que tiene su embarque en la playa de Bajo de Guía, la más famosa del municipio. "Esto es maravilloso, recomendado 100%. Viva La Pepa y viva Sanlúcar de Barrameda", han añadido los hermanos.

Los sevillanos han recomendado así a sus seguidores que disfruten de este plan único en el municipio gaditano que combina música en vivo, una exquisita gastronomía y unas vistas "espectaculares" del atardecer con una gran variedad de conciertos que estará disponible hasta el 31 de agosto.

Todos los conciertos del buque 'La Pepa', recomendado por Los Morancos

Para disfrutar de esta experiencia que comenzó en 2019 es necesario pagar una entrada de entre 50 y 55 euros. Este enclave de ensueño ya ha contado con las actuaciones de Siempre así, Los Cuervos + Martínez Ares, Paco Candela y Juanlu Montoya. Será el próximo 19 de julio cuando llegue el momento de La Húngara, mientras que el 1 de agosto actuará Efecto Mariposa y, un día después, José Manuel Soto.

El 15 de agosto, por su parte, será el turno de No Me Pises Que Llevo Chanclas, y el 22, de agosto Tamara.