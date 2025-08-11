Famosos
Así es el plan veraniego que ha enamorado a Los Morancos y que se puede disfrutar en una de las ciudades españolas más visitadas: "Es maravilloso"
Esta actividad combina música en vivo, gastronomía y unas vistas incomparables desde la desembocadura del Guadalquivir
Jorge Cadaval, de Los Morancos, víctima del reto viral de defecar en piscinas: "La gente salió despavorida"
Sarai Bausán García
"Esto es maravilloso". César y Jorge Cadaval, más conocidos como Los Morancos, han mostrado su admiración hacia uno de los planes más destacados y exclusivos que ofrece una de las ciudades más visitadas de toda Andalucía: Sanlúcar de Barrameda. Se trata de la travesía en el buque 'La Pepa', una embarcación de ocio que ofrece "experiencias inolvidables" en la desembocadura del Guadalquivir.
"Estamos en 'La Pepa', en Sanlúcar de Barrameda, en el barco de nuestro amigo Cristóbal, donde hay conciertos maravillosos", han señalado los hermanos desde la cubierta de este buque que cuenta con capacidad para medio millar de personas y que tiene su embarque en la playa de Bajo de Guía, la más famosa del municipio. "Esto es maravilloso, recomendado 100%. Viva La Pepa y viva Sanlúcar de Barrameda", han añadido los hermanos.
Los sevillanos han recomendado así a sus seguidores que disfruten de este plan único en el municipio gaditano que combina música en vivo, una exquisita gastronomía y unas vistas "espectaculares" del atardecer con una gran variedad de conciertos que estará disponible hasta el 31 de agosto.
Todos los conciertos del buque 'La Pepa', recomendado por Los Morancos
Para disfrutar de esta experiencia que comenzó en 2019 es necesario pagar una entrada de entre 50 y 55 euros. Este enclave de ensueño ya ha contado con las actuaciones de Siempre así, Los Cuervos + Martínez Ares, Paco Candela y Juanlu Montoya. Será el próximo 19 de julio cuando llegue el momento de La Húngara, mientras que el 1 de agosto actuará Efecto Mariposa y, un día después, José Manuel Soto.
El 15 de agosto, por su parte, será el turno de No Me Pises Que Llevo Chanclas, y el 22, de agosto Tamara.
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Turistas achicharrados en Barcelona: 'Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- A las puertas de mis 47 años, me he enamorado
- La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
- Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
- La zona azul de aparcamiento en agosto es gratis en todas estas ciudades del área de Barcelona
- Déjense de excusas y devuelvan de una vez el IRPF a los mutualistas jubilados