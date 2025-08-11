Famosos
Nicki Nicole y Lamine Yamal: ¿Qué aparece en la pantalla del móvil del futbolista?
Un gesto en pleno estadio desata rumores sobre un posible romance
Lamine Yamal: fiestón, cante y pruebas médicas
Fátima Vázquez explota ante los ataques y amenazas por su relación con Lamine Yamal
Balma Simó
Lamine Yamal, con los 18 años que certifican su mayoría de edad recién cumplidos, vuelve a ser tendencia, esta vez por su vínculo con la cantante argentina Nicki Nicole, de 24 años. La artista, acompañada de su compatriota Bizarrap, fue una de las invitadas de honor en el estadio Johan Cruyff y, lejos de optar por la camiseta con su nombre que le regaló Joan Laporta, prefirió lucir una con el nuevo dorsal diez del joven futbolista, avivando así los rumores de una posible relación entre ambos.
El gesto del que todos hablan
Más allá de su presencia en la grada, sentada junto a familiares y amigos del delantero de Rocafonda, hubo un detalle captó la atención de una gran parte de los aficionados culés que siguieron la celebración del trofeo Joan Gamper desde casa. A su llegada al estadio, Lamine Yamal fue fotografiado con su móvil encendido en la mano. Para sorpresa de todos, especialmente de aquellos amantes del chismorreo, en la pantalla se podía intuir que el fondo de pantalla era una imagen de Nicki Nicole.
Además, como ya comentó Javi Hoyos en su cuenta de TikTok hace unos días, ya se le filtró una imagen de la cantante a partir de una historia de Instagram de Ronald Araújo, compañero de Lamine, reaccionando a su vestimenta.
El gesto, unido a los últimos encuentros entre ambos, ha avivado las especulaciones sobre una relación que podría ir más allá de la amistad. A su vez, según apunta Hoyos por información del entorno de Lamine Yamal, la cantante y el futbolista "se están conociendo".
El nombre de Lamine Yamal ha sido habitual en titulares extradeportivos. Desde su viaje a Italia con la influencer Fati Vázquez hasta su polémica fiesta de 18º cumpleaños en el Garraf, con una lista de invitados destacados -entre ellos Nicki Nicole-, restricciones de móviles y contrataciones controvertidas.
Confirmación o simple casualidad
Las imágenes del Gamper muestran a Nicki Nicole disfrutando del partido, compartiendo risas con el círculo cercano del futbolista y luciendo orgullosa su camiseta. Aunque ni el jugador ni la cantante han hecho declaraciones al respecto, las apariciones públicas y guiños de complicidad se acumulan.
Para muchos, el fondo de pantalla en el móvil del futbolista es la prueba definitiva de que la relación, de momento envuelta en misterio, podría dar lugar a la nueva pareja mediática del momento.
