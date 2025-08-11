La voz de la actriz Scarlett Johansson, utilizada para espantar lobos

‘Historia de un matrimonio’ (2019) fue una de las películas con nominación al Oscar de Mejor Actriz y Mejor Actor por el papel que desempeñaron Scarlett Johansson y Adam Driver.

Pero lo que seguramente no esperaba ninguno de los dos era que una de las escenas más reconocidas e intensas del film acabaría siendo utilizada para algo tan peculiar como ahuyentar a los lobos con drones que emiten sonidos.

Una escena que espanta

Uno de los audios destinados a dicha finalidad corresponde a un fragmento de la película en el que los actores, que son pareja, discuten a gritos. Precisamente por este motivo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos se ha decidido por dicho extracto, entre otros más, para espantar a estos animales, que recientemente han atacado al ganado en diversos puntos del país.

Drones con cámaras térmicas

Los drones utilizados están equipados con cámaras térmicas que, en el momento que detectan un lobo cerca de un rebaño, enfocan el animal con una luz y activan los altavoces para reproducir sonidos alarmantes como pueden ser fuegos artificiales, disparos o discusiones.

Otros audios utilizados

Dejando a un lado la escena mítica de la película ‘Historia de un matrimonio’, también hay audios que resultan igual de llamativos. Buen ejemplo de ello es la canción ‘Thunderstruck’, de AC/DC; o ‘Blue on Black’, de ‘Five Finger Death’.

Resultados comprobados

Sea como fuere, la realidad es que hasta el momento la medida está cumpliendo su función principal y así lo evidencian los datos: antes del uso de drones, en la cuenca de Klamath, ubicada en el sur de Oregon, 11 vacas fueron asesinadas por lobos en 20 días. Una vez implementados los dispositivos que emiten sonidos para ahuyentar a estos depredadores, la cifra de víctimas se ha reducido a apenas dos en un total de 85 días.