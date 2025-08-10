Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos e 'influencer'

En EEUU

"Es tan trágico. Es tan, ya saben, increíble. Mantengan a su familia cerca", ha escrito su primo en redes sociales

La actriz de cine para adultos Lina Bina - conocida como Miss John Dough- ha muerto a los 24 años de edad por un coágulo en el corazón y el cuello. La 'influencer' llevaba unos días sin apenas aparecer en redes sociales, donde escribió el viernes que “perdón por haber estado tan ausente, estoy pasando por muchas cosas en este momento”.

“Es tan trágico. Es tan, ya saben, increíble. Mantengan a su familia cerca de ustedes porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean o hablen con ellos”, ha publicado el 'influencer' Miguel Santigo, primo de Lina, quien ha confirmado la muerte de la estadounidense.

También su hermana ha recordado a la actriz en sus redes sociales. “No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Me desperté esta mañana deseando que fuera una gran pesadilla”, ha afirmado Moni, quien ha revelado en 'The Sun las causas del fallecimiento.

