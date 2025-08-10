Lo último de Ibai Llanos: equipo de fútbol y competición en Catalunya

Ibai Llanos, creador de contenido reconocido por sus populares eventos de ‘La Velada del Año’ y la ‘Kings League’, ha vuelto a poner en marcha un proyecto que ha captado el interés de buena parte de su audiencia. El 'streamer' vasco ha anunciado este martes en una publicación en sus redes sociales el nacimiento de Rónin FC, su nuevo equipo de fútbol 11, que jugará en la cuarta división catalana.

¿Por qué Rónin?

A través de un vídeo publicado en su perfil, el creador de contenido ha mencionado que tuvieron en cuenta la opinión de los usuarios hasta que cinco nombres llegaron a la ronda final. Finalmente, se decidieron por Rónin FC, cuyo significado -explica el propio Ibai- está vinculado con el vocablo de origen nipón que hace referencia al “samurái sin amo, alguien rebelde, que siempre pelea por lo suyo y nunca se rinde”.

El equipo jugará en Cuarta Catalana

El 'streamer' vasco, de 30 años, ha continuado explicando que el equipo ya está federado y se encuentra en la categoría de Cuarta Catalana, la décima a nivel nacional; quinta dentro de la comunidad autónoma. Concretamente, jugarán en el grupo 25, y lo harán contra equipos como el Casablanca F.C., el Corbera C.F. o el Esparraguera C.E.

Pese a tratarse de la categoría más baja del futbol estatal, Ibai ha confirmado que su objetivo es ir subiendo de nivel y, por tanto, ascender de categoría. “Es un club en el que solo estoy yo, no hay nadie más” ha aclarado el ‘streamer’, añadiendo que es “un proyecto totalmente de perfil bajo” en el que solo están sus seguidores que apoyen el proyecto, el equipo y él.

En busca de jugadores

Ante este nuevo reto, completamente nuevo para él, Llanos ha pedido el máximo soporte por parte de su comunidad en las cuentas del club de X, Instagram, TikTok y YouTube.

Además, ha añadido que actualmente ya están contratando a los primeros jugadores, aunque también anunciará próximamente pruebas para aquellos futbolistas de nivel "relativamente alto". Por lo que respecta al entrenador del equipo, Ibai ha confirmado que se conocerá en los próximos días.

Debut de Rónin FC

El equipo del creador de contenido se estrenará el próximo 21 de septiembre a las 12.00 horas contra el Vallirana C.F. La asistencia, como en el resto de encuentros de la categoría, será totalmente gratuita.