Aitana Bonmatí presume de Catalunya durante sus vacaciones en este bucólico y famoso pueblo de la Costa Brava

El primer equipo del FC Barcelona femenino ya está de regreso a los campos de entrenamiento de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, aunque algunas de sus futbolistas continúan de vacaciones al haber disputado la Eurocopa.

Es el caso de la actual Balón de Oro, Aitana Bonmatí, que ha dejado ver algunas píldoras de qué es lo que hace en su tiempo libre en sus redes sociales. Mientras que algunos quieren y necesitan salir del territorio para sentirse plenos al terminar sus días libres, otros son felices quedándose por la zona.

Es el caso de la mediapunta azulgrana, quien ha optado por no salir de Catalunya y disfrutar de los planes cerca de casa, con sus amigos. Al volver a casa tras la lamentada derrota en la final del torneo europeo contra Inglaterra, la catalana se escapó unos días al Pirineo, donde ya compartió algunos de sus planes: "La calma de los Pirineos", apuntaba la futbolista.

Rutas por el monte, baños en el río y visitas a los pueblos de alta montaña que se resguardan en los valles de la sierra montañosa catalana. En definitiva, un tipo de vacaciones terrenales al alcance de todo el mundo, alejada del lujo que se suele apreciar en otros perfiles de jugadores.

Ahora, después de unos días en la montaña, ha cambiado de escenario y se ha trasladado a la costa. Concretamente, la mejor jugadora del mundo está pasando unos días de calma y compañía en la localidad gerundense de Cadaqués, famosa por ser inspiración de Salvador Dalí, entre muchas otras cosas.

Historia de Instagram de Aitana Bonmatí. / Instagram (@aitanabonmati)

Durante este tiempo de receso, Aitana se ha dejado ver paseando por el lado del mar y en una casa con unas vista privilegiadas a la Bahía que lleva el nombre del pueblo. Además, también ha compartido una foto en la que viste una camiseta que declara su amor por el famoso enclave de la Costa Brava: "I love Cadaqués", se lee en la espalda.

En otras ocasiones vacacionales, Aitana ha escogido diferentes ubicaciones del mapa de Catalunya. Un claro ejemplo es su escapada por La Vall d'en Bas, en La Garrotxa, el año pasado.

Aitana, defensora de la cultura catalana

Esta no es la primera vez que la jugadora del FC Barcelona demuestra el amor que guarda por el lugar en el que nació: Catalunya. En el pasado ya tuvo que salir al paso ante las críticas por su habitual uso del catalán, en lugar del castellano, que sentenció destacando que "es la lengua que ha hablado toda su vida", su lengua materna.

Aitana Bonmatí, doble Balón de Oro / Zowy Voeten. EPC

También se defendía de su elección lingüística lanzando un dardo a quienes la critican: "Criticar por hablar una lengua u otra no tiene lógica", apuntaba este mismo año la mediocampista en una entrevista con 3Cat.

También ha comentado que no cree necesario justificarse por usar el idioma con el que ha crecido mayoritariamente: "No tengo que justificarme para hablar en catalán, porque es mi lengua", apuntaba a RAC1.

Además, ha participado en campañas de defensa de la lengua en el pasado. En 2023, por ejemplo, se unió junto con la organización cultural Plataforma per la Llengua para mandar un mensaje a favor del reconocimiento del catalán en Europa destinada a los opositores, como el primer ministro finlandés.