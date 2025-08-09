El 47
Valencia de Alcántara rinde homenaje a Manolo Vital y pone su nombre a la estación de autobuses de la localidad
Europa PressEuropa Press
Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet. Consolidada como una de las mayores agencias del país,8 difunde mayoritariamente en castellano durante las 24 horas del día y cuenta con corresponsalías en todas las comunidades autónomas de España.
El conductor de autobús extremeño Manolo Vital, que decidió 'secuestrar' la línea 47 de Barcelona para demostrar que los vehículos podían subir las empinadas cuestas del distrito de Torre Baró, será homenajeado este domingo, 10 de agosto, en Valencia de Alcántara, localidad cacereña de la que es oriundo, y a cuya estación de autobuses se le dará su nombre.
Será a las 20,00 horas cuando se proceda, en el Salón de Plenos del consistorio, a la recepción de los familiares de Vital, entre ellos su nieta Joana. A su vez, asistirá la Corporación Municipal, el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio, y la directora del Festival Periferias, Paula Duque, entre otras autoridades.
Posteriormente, a las 21,00 horas, se procederá a la colocación de la placa que dará el nombre de Manolo Vital a la Estación de Autobuses de Valencia de Alcántara, comenzando el acto de homenaje a las 22,00 horas en la Plaza de la Constitución.
La jornada finalizará con una proyección especial, a las 22,30 horas, de la película 'El 47', dirigida por Marcel Barrena e interpretada por Eduard Fernández, dentro de la programación del Festival Internacional de Cine Periferias.
Cabe recordar que este largometraje narra la historia de un episodio real que marcó la Barcelona de los años 70: la insólita gesta de Manolo Vital. Su acto de rebeldía se convirtió en un símbolo de la lucha vecinal y de la dignidad de la clase trabajadora.
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Alberto y Laura Caballero, creadores de 'La que se avecina', cambian de plataforma: HBO Max estrenará 'Por el amor de Dios
- Turistas achicharrados en Barcelona: 'Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar
- La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 6,4 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales
- Una doctora explica qué le ha pasado a la nariz operada de Lucas, de Andy y Lucas: 'Ha mutado nivel máximo
- ¿Qué es el 'pub crawling', la actividad que ha prohibido el Ayuntamiento de Barcelona?
- Operación triunfo' llega a los teatros con un musical basado en el programa: uno de sus exconcursantes será el protagonista
- Hacienda empieza a devolver el dinero a los pensionistas mutualistas: unos cuantos se quedarán sin cobrar