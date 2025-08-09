Guerra en Oriente Próximo

Bad Gyal se moja sobre Palestina: "Me parece inhumano"

La artista catalana se ha posicionado a favor del pueblo palestino durante su actuación en el festival Arenal Sound

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Rosalía se pronuncia por primera vez a favor de Palestina: "Que no diga nada no significa que no condene lo que está pasando"

Miguel Adrover: ¿quién es el diseñador que se niega a vestir a Rosalía por no denunciar el genocidio en Gaza, justo antes de estrenarse su documental producido por C Tangana?

Bad Gyal durante una actuación / Zowy Voeten / EPC

María Rueda

Barcelona
Como muchos otros festivales, el Arenal Sound, que se ha celebrado esta última semana en la localidad valenciana de Burriana, ha estado marcado por las protestas contra el fondo KKR por sus conexiones con Israel. A raíz de esto, grupos musicales como ‘La Fúmiga’ decidieron no actuar. Quienes sí lo hicieron, en cambio, tuvieron la oportunidad de posicionarse sobre el escenario. Es el caso de Bad Gyal, que denunció en pleno concierto el genocidio perpetrado por Israel sobre el pueblo palestino.

“No podemos mirar a otro lado”

La de Vilassar de Mar paró el ‘show’ para dejar claro que si estaba allí era únicamente por su público y por sus fans. Además, compartió todo su apoyo a Palestina: “Me parece inhumano lo que está ocurriendo y no podemos mirar hacia otro lado”. La artista también quiso hacer hincapié en que, mientras sus seguidores y ella lo estaban pasando bien en ese momento, “hay gente que lleva muchos años pasándolo muy mal”.

@akatontonkamel calculez pas ma tête c’est un moment que je trouve important que je ne veux pas couper parce qu’elle dit juste la vérité et qu’on sait très bien que ça n’a pas commencé récemment + le soulagement de soutenir les bonnes personnes, surtout quand on consomme quotidienne l’artiste et qu’elle a vraiment fait ça dans un festival sponso par Shein c’est vraiment that girl #badgyal #freepalestine🇵🇸❤️ ♬ son original - ✭amel✭

El pronunciamiento llega después de una polémica

El discurso de Alba Farelo, su nombre real, ha sido difundido a través de las redes sociales por sus seguidores. Poco antes, tuvo lugar toda la polémica protagonizada por Rosalía y su silencio en torno al conflicto en Oriente Próximo. Precisamente, este hecho es el que le llevó al diseñador de moda Miguel Adrover a rechazar la oferta de vestirla. “El silencio es complicado, y más aún cuando tienes un gran altavoz en el que millones de personas te escuchan cuando cantas”.

A partir de esto, la artista se pronunció públicamente a través de un comunicado publicado en sus redes, mencionado que el hecho de no haber usado su plataforma para denunciar la situación no significaba que no estuviera de acuerdo con todo lo que está pasando. “Es terrible ver día tras día cómo personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan”, decía la de Sant Esteve Sesrovires.

Aunque no se refirió en ningún momento al diseñador, la intérprete musical dejó claro lo siguiente: “Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba (hacia quienes deciden y tienen poder de acción) y no en horizontal (entre nosotrxs).

