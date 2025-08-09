Guerra en Oriente Próximo
Bad Gyal se moja sobre Palestina: "Me parece inhumano"
La artista catalana se ha posicionado a favor del pueblo palestino durante su actuación en el festival Arenal Sound
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Rosalía se pronuncia por primera vez a favor de Palestina: "Que no diga nada no significa que no condene lo que está pasando"
Miguel Adrover: ¿quién es el diseñador que se niega a vestir a Rosalía por no denunciar el genocidio en Gaza, justo antes de estrenarse su documental producido por C Tangana?
María Rueda
Como muchos otros festivales, el Arenal Sound, que se ha celebrado esta última semana en la localidad valenciana de Burriana, ha estado marcado por las protestas contra el fondo KKR por sus conexiones con Israel. A raíz de esto, grupos musicales como ‘La Fúmiga’ decidieron no actuar. Quienes sí lo hicieron, en cambio, tuvieron la oportunidad de posicionarse sobre el escenario. Es el caso de Bad Gyal, que denunció en pleno concierto el genocidio perpetrado por Israel sobre el pueblo palestino.
“No podemos mirar a otro lado”
La de Vilassar de Mar paró el ‘show’ para dejar claro que si estaba allí era únicamente por su público y por sus fans. Además, compartió todo su apoyo a Palestina: “Me parece inhumano lo que está ocurriendo y no podemos mirar hacia otro lado”. La artista también quiso hacer hincapié en que, mientras sus seguidores y ella lo estaban pasando bien en ese momento, “hay gente que lleva muchos años pasándolo muy mal”.
El pronunciamiento llega después de una polémica
El discurso de Alba Farelo, su nombre real, ha sido difundido a través de las redes sociales por sus seguidores. Poco antes, tuvo lugar toda la polémica protagonizada por Rosalía y su silencio en torno al conflicto en Oriente Próximo. Precisamente, este hecho es el que le llevó al diseñador de moda Miguel Adrover a rechazar la oferta de vestirla. “El silencio es complicado, y más aún cuando tienes un gran altavoz en el que millones de personas te escuchan cuando cantas”.
A partir de esto, la artista se pronunció públicamente a través de un comunicado publicado en sus redes, mencionado que el hecho de no haber usado su plataforma para denunciar la situación no significaba que no estuviera de acuerdo con todo lo que está pasando. “Es terrible ver día tras día cómo personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan”, decía la de Sant Esteve Sesrovires.
Aunque no se refirió en ningún momento al diseñador, la intérprete musical dejó claro lo siguiente: “Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba (hacia quienes deciden y tienen poder de acción) y no en horizontal (entre nosotrxs).
- El audio de un empresario: “Koldo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao, es una donación de 5.000 euros, eres un crack”
- Alberto y Laura Caballero, creadores de 'La que se avecina', cambian de plataforma: HBO Max estrenará 'Por el amor de Dios
- Los Mossos paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
- La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 6,4 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales
- ¿Qué es el 'pub crawling', la actividad que ha prohibido el Ayuntamiento de Barcelona?
- Una doctora explica qué le ha pasado a la nariz operada de Lucas, de Andy y Lucas: 'Ha mutado nivel máximo
- Una inversión millonaria resucita un centro comercial olvidado en una arteria principal de Sabadell
- Hacienda empieza a devolver el dinero a los pensionistas mutualistas: unos cuantos se quedarán sin cobrar