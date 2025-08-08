Un tiburón ataca a la mujer embarazada de Danilo Gallinari, exjugador de la NBA

Eleonora Boi, periodista deportiva y esposa del exjugador de la NBA Danilo Gallinari y actual jugador de los Vaqueros de Bayamón, fue atacada por un tiburón en Puerto Rico. Tras el susto, ha podido contar todos los detalles de lo ocurrido en una entrevista para 'La Gazzetta dello Sport'.

El suceso tuvo lugar el pasado jueves, mientras la familia al conjunto disfrutaba de sus vacaciones en el municipio puertorriqueño de Carolina. Lo que empezó como un día de ensueño se convirtió en una verdadera pesadilla: "Fue el peor día de mi vida", ha confesado la periodista en sus redes sociales.

Eleonora Boi, embarazada actualmente de su tercer hijo, se encontraba nadando plácidamente junto a su marido y sus dos hijos cuando fue mordida por el tiburón. Y no, no se encontraba de expedición en las profundidades marinas, sino bien cerca del secano de la playa.

"Era mi piel desgarrada"

"Me encontraba prácticamente en la orilla", ha asegurado en la entrevista para el medio italiano, dejando claro que "es imposible ir más lejos estando embarazada y con los pequeños".

El relato de lo sucedido es, cuanto menos, estremecedor. Todo pasó en unos pocos segundos: "Sentí un dolor muy fuerte en la pierna. Pensé que era una medusa, pero al tocarme noté algo blando y empecé a gritar. Salí corriendo del agua. Mi marido cogió a los niños y me siguió. Cuando me miré la pierna, vi rojo", narra Boi.

"Era mi piel desgarrada. Fue una imagen horrible", confiesa. Y no es para menos, porque el ataque le supuso una herida de unos 15 centímetros. Una herida que, por ahora, sigue en observación. Según ha detallado la mujer de Gallinari, permanece hospitalizada y bajo cuidado de los médicos, que han decidido no cerrar aún la lesión para poder limpiar adecuadamente la zona, evitando así cualquier riesgo de infección.

"Grabarla como si fuera un circo es abominable"

El dolor y el miedo fueron traumáticos, sí. Pero algo que Eleonora Boi no ha podido quitarse de la cabeza es la reacción de una mujer que, en medio de toda la vorágine, decidió grabarla con su teléfono móvil: "Ver a una mujer embarazada cubierta de sangre y pensar en grabarla como si fuera un circo es abominable".

Asimismo, la periodista también ha querido agradecer a todas aquellas personas que sin pensarlo le brindaron toda la ayuda posible: "Una señora vino directamente hacia mí, me asistió, me intentó tranquilizar y me tapó la herida con una toalla hasta que llegó la ambulancia", a lo que añade que "también hubo mujeres maravillosas que se quedaron cuidaron de mis hijos mientras mi marido estaba conmigo".