Declaraciones en
George Clooney habla sobre el futuro de España en la nueva era de Trump: "Han tenido una mala época, debemos de decidir si..."
La estrella de Hollywood se ha referido a varios países europeos en un momento donde Donald Trump y la Unión Europea debaten por los aranceles
España es uno de los países menos expuestos a los aranceles de Trump
Clooney subasta una cena con él en Nueva York por 60.000 dólares
Javier Fidalgo
George Clooney (Kentucky, 1961) es uno de los actores más reconocidos de su generación. La estrella de Hollywood es una figura reputada en la industria cinematográfica. No obstante, su opinión siempre tiene repercusión en los medios de comunicación.
El intérprete no ha dudado en hablar sobre la actualidad y en Estados Unidos, se ha convertido en uno de los mayores detractores de Donald Trump. La mujer del estadounidense, Amal Clooney, es una abogada especializada en derechos humanos.
El matrimonio está acostumbrado a pronunciarse públicamente, especialmente sobre la situación internacional. En esta ocasión, Clooney se ha referido a España y otros países europeos, en un momento donde Donald Trump y la Unión Europea debaten sobre sus aranceles.
Según informa 'As.com', el actor ha compartido un mensaje de apoyo a nuestro territorio. "España, Italia y Grecia lo han pasado muy mal, han tenido una mala época. Son lugares maravillosos y no han perdido el encanto. Debemos decidir si el futuro de estos países debe ser distinto", ha señalado George Clooney.
Recuerda a los afectados por la dana
En este contexto, la estrella de Hollywood también se ha pronunciado con un bonito mensaje a Valencia. Clooney rodó una de sus películas en la ciudad española, y ha querido acordarse de los afectados de la dana.
"Cada persona puede contar y cambiar las cosas. Siempre nos están bombardeando con malas noticias. Yo soy una persona que piensa que mi voz sí cuenta. Todo el mundo tiene voz. Mirad qué edificios, hay tanta esperanza aquí...", expresaba el intérprete.
En 2014, Clooney estuvo en Valencia grabando la película 'Tomorrowland'. La producción de Disney rodó parte de sus escenas en el museo Príncipe Felipe en la Ciudad de las Artes de Valencia. La grabación tuvo una duración de doce días para cubrir una media hora del metraje final.
La sinopsis oficial de la cinta decía que "unidos por el mismo destino, una adolescente inteligente y optimista, llena de curiosidad científica, y un antiguo niño prodigio inventor, hastiado por las desilusiones, se embarcan en una peligrosa misión para desenterrar los secretos de un enigmático lugar localizado en algún lugar del tiempo y el espacio, conocido por la memoria colectiva como 'Tomorrowland', y así salvar la humanidad".
