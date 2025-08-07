La dura confesión de Carlos Latre: "Me arruiné dos veces; no tenía para pagar la hipoteca"

Carlos Latre es uno de los rostros más conocidos y queridos de la televisión. Su faceta humorística y perfil amable en varios programas de éxito de la pequeña pantalla le han hecho ganarse el favor y el cariño del público.

Conocido por sus imitaciones perfectas de personajes famosos, su carrera comenzó como locutor en diferentes programas de la cadena SER. Así hasta que en 1999 dio el salto a la televisión, primero en 'Crónicas Marcianas' y luego en diferentes formatos de Telecinco, Cuatro y Antena 3 como 'Tu cara me suena', 'Me resbala', 'El Hormiguero' o '¿Quién quiere ser millonario?'.

Su dilatada trayectoria le ha convertido también en una de las voces más conocidas y eso es precisamente lo que le llevó a ser uno de los invitados del pódcast 'A solas con...', presentado por Vicky Martín Berrocal y donde lanzó unas sorprendentes confesiones.

El Latre más sincero

El paso del humorista por el 'pódcast' de la actriz y diseñadora de moda no defraudó. El clima íntimo y personal característico de este espacio, que ya lleva a sus espaldas cinco temporadas, fue el propicio para que Latre contara, quizás, sus secretos más íntimos.

No escatimó en detalles. Habló sobre su matrimonio con Yolanda Marcos, con la que está desde que tiene 20 años, pese a que estuvieron unos años separados. Sin embargo, no fue ese detalle, ya conocido, lo que más sorprendió a sus seguidores. El titular más llamativo fue otro: "Me arruiné en dos ocasiones".

En la ruina

"Me arruiné económicamente dos veces por malas gestiones y decisiones. Cuando acabé 'Crónicas marcianas' fiché por Cuatro y allí me plantean una 'sitcom' con la que avancé todo el dinero por esas tres temporadas, pero al quinto programa la serie estaba fuera, y yo ya había pagado por el vestuario, equipos, todo. Llegué a casa y dije: '¡No tengo ni para pagar la hipoteca'. Estaba en la mierda y sin saber qué hacer", confesó Latre.

Un momento especialmente duro en el que, por otro lado, fue cuando "más temple" tuvo para revertir la situación y salir adelante. De esa experiencia sacó el aprendizaje de que quizás "no podía depender solo" de la televisión, un mundo que es tremendamente inestable.

Así es como comenzó a verse "como un producto" que cambió su vida y que salpicaba todo: decisiones, dinámica, teatro, mánager... "Me veía como una marca para poder venderme y saber cómo quería estar dentro de un tiempo", explicó.

Un giro en su perspectiva vital que no impidió que volviera a pasar un duro bache. Llegó un segundo apuro económico, aunque en este caso fue un "declive" y no una "ruina". "Fue un gran palo, pero esta vez ya tenía diversificada mi carrera, mis empresas, mis giras, y la televisión", explicó.