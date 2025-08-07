Polémica en redes
Antonio Maestre, periodista, sobre el currículum del presidente del Senado: "Es más grave que el de Noelia Núñez"
El periodista de 'LaSexta' ha hecho una repaso cronológico del currículum de Pedro Rollán
Javier Fidalgo
La política nacional sigue marcada por la experiencia curricular de los representantes. En los últimos días, uno de los casos más recientes ha afectado al presidente del Senado, Pedro Rollán, del Partido Popular. En este contexto, se trata de una exclusiva adelantada por el periodista de 'LaSexta', Antonio Maestre.
Este lunes, el escritor aseguró en su cuenta oficial de X, que "el presidente del Senado ha pasado de ser Diplomado a no tener nada y por el camino haber hecho nada más y nada menos que tres másters".
En este contexto, Maestre opinó que ya "era consciente de que el PP no iba a sacrificar al presidente del Senado como hizo con Noelia Núñez", en referencia a la dimisión de la política popular.
No obstante, el comunicador considera que "sacarlo significa desnudar ese intento por venderse como ejemplar". Según Maestre, "el caso de Pedro Rollán es más grave que el de Noelia Núñez porque muestra cómo el presidente del Senado ha hecho su carrera política mintiendo desde que era alcalde de Torrejón".
A continuación, el periodista ha hecho un repaso por los diferentes currículums que ha tenido Rollán durante su carrera política. En primer lugar, fue "Alcalde de Torrejón de Ardoz: Diplomado en Marketing y Máster en dirección y administración de empresas".
Posteriormente, Maestre señala que en la "página oficial de la Asamblea de Madrid. Ficha como diputado", destacando que él mismo "ha podido recuperar con herramientas de recuperación al no estar ya accesible". Según cuenta, el popular "asegura tener tres Másters. Uno en Marketing, otro en Dirección y Administración de Empresas y otro en Liderazgo".
Además, como presidente del Sanado, "solo aparecen cargos políticos". De hecho, Antonio Maestre señala que "desaparece toda la titulación académica". En resumen, el periodista no se corta en su opinión y afirma que "la razón es sencilla".
"Pedro Rollán incluyó cuando iba construyendo su carrera que tenía unos títulos que no tenía para parecer más de lo que era", reflexiona Maestre. Finalmente, termina dando una recomendación al Partido Popular: "Ahora le toca dimitir para que el PP cumpla con su propio baremo".
