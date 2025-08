Muere el actor surcoreano Song Young-kyu a los 55 años: hallado sin vida en su coche

El mundo del entretenimiento de Corea del Sur se ha visto sacudido por la trágica noticia del fallecimiento del veterano actor Song Young-kyu a los 55 años. Su cuerpo fue hallado sin vida en el interior de su vehículo en una tranquila zona residencial de Yongin, una ciudad satélite de Seúl. Este suceso ha dejado un profundo vacío en la industria y entre sus seguidores, quienes aún intentan asimilar la repentina pérdida de una figura tan reconocida. Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte. Los primeros informes indican que no se encontraron signos evidentes de violencia en el lugar ni una nota de suicidio, lo que añade un velo de misterio y dolor a su partida. La noticia se propagó rápidamente a través de las redes sociales, donde compañeros de profesión y admiradores han expresado su incredulidad y han rendido homenaje a su dedicación y talento actoral, recordando su capacidad para dar vida a personajes complejos y memorables. En el momento de su muerte, el actor estaba casado y era padre de dos hijas, lo que agrava la dimensión personal de esta tragedia.

Una trayectoria marcada por el talento y la versatilidad

La carrera de Song Young-kyu es un testimonio de su pasión y compromiso con el arte dramático. Formado en Teatro, dio sus primeros pasos profesionales en 1994 sobre los escenarios, debutando en el musical infantil Wizard Mureul. Desde ese momento, su presencia se hizo constante y fundamental tanto en el teatro como en el audiovisual. A lo largo de casi tres décadas, participó en más de cuarenta dramas televisivos y en una extensa lista de largometrajes. Aunque con frecuencia interpretaba roles secundarios, su carisma y su habilidad para dotar de profundidad a cada personaje le permitieron destacar y ganarse el cariño del público. Producciones como Baseball Girl y Trick son un claro ejemplo de cómo supo brillar y dejar una huella imborrable.

El punto de inflexión que catapultó su carrera a un nuevo nivel de estrellato llegó en 2019 con la película Extreme Job. En esta comedia de acción, que rompió récords de taquilla hasta convertirse en una de las cintas más vistas en la historia de Corea del Sur, Song interpretó al jefe Choi. Su papel en este fenómeno cinematográfico consolidó su estatus como una de las grandes estrellas del cine surcoreano. Su talento no tardó en cruzar fronteras, alcanzando al público internacional gracias a su participación en aclamadas series de plataformas de streaming. Interpretó a un personaje clave en Narco-Saints de Netflix y, más recientemente, al ejecutivo Choi Chil-goo en la producción de Disney+ La gran apuesta (Big Bet), demostrando su versatilidad y su capacidad para integrarse en proyectos de gran envergadura global.

Sombras en una carrera brillante y un legado vigente

A pesar de su éxito, la carrera de Song Young-kyu no estuvo exenta de dificultades. Hace un tiempo, el actor fue noticia por un incidente personal que tuvo graves repercusiones profesionales: fue imputado por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI). Este hecho le costó su participación en varios proyectos de alto perfil, tanto en televisión como en teatro. Uno de los despidos más sonados fue el de la adaptación teatral de la popular película Shakespeare in Love, que se representaba en Seúl. Este bache en su trayectoria puso de manifiesto la estricta vara con la que la sociedad surcoreana mide la conducta de sus figuras públicas, pero también demostró su capacidad para sobreponerse y continuar trabajando.

La prueba de su resiliencia y de la vigencia de su talento es que, en el momento de su fallecimiento, se encontraba activamente trabajando. Song Young-kyu formaba parte del elenco de dos series que estaban actualmente en emisión: The Defects, de la cadena ENA, y Try, del canal SBS. Su presencia en ambos dramas subraya que seguía siendo un actor solicitado y respetado en la industria, cuyo trabajo continuaba llegando a miles de hogares. Su inesperada partida no solo deja un legado de personajes memorables, sino también un vacío en las producciones que ahora deberán continuar sin él, un recordatorio final y doloroso de la huella imborrable que dejó en el cine y la televisión de su país.