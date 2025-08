Sydney Sweeney: tras la polémica con los jabones de su bañera y los tejanos 'supremacistas' de American Eagle, ahora filtran su afiliación política

Qué naífs eran las viejas polémicas en las que se enredaba hace unos meses la actriz de 'Euphoria' Sidney Sweeney Spokane, Washington, 12 de septiembre de 1997), cuando la criticaban solo por vender jabones hechos con el agua usada de su bañera. Una guarrada para algunos, y una genial idea para otros, sobre todo la hinchada de fans enamorados de la rubia intérprete, de 27 años, a la que también vimos en la primera temporada de 'The White Lotus' (HBO) que le pidieran que sacara a la venta tan peculiar artículo de higiene [de segunda mano]. Se hizo una edición limitada de 5.000 unidades de 'Sydney's Bathwater Bliss', que además de grasa coroporal y partículas de la epidermis de Sweeney también contenía arena y corteza de pino como ingredientes exfolieantes. A ocho dólares, la modesta pastilla se agotó en un suspiro, alcanzando precios importantes luego en el mercado de la reventa (hasta 2.000 euros en eBay).

Sweeney, con su pastilla de jabón, hecha con el agua usada de su bañera. / INSTAGRAM / DR. SQUATCH

La marca de productos de higiene masculina Dr. Squatch tiró del humor y la provocación, y contó con la complicidad de Sweeney, que se tiró de cabeza a la bañera, y contribuyó a animar el morbo y el salseo en redes sociales.

Chica anuncio

Sin miedo al escándalo y a vender lo que sea, la joven que también tuvo un papel en el filme de Tarantino 'Once Upon a Time in Hollywood', es la imagen de otra media docena de marcas, como Miu Miu, Laneige (una marca de lujo de belleza coreana), HeyDude (la firma italiana de zapatos ligeros y cómodos, diseñados para el uso diario), Samsung, Baskin Robbins (cadena de heladerías nacida en California) y desde hace un par de semanas, de American Eagle (AE), la compañía de ropa y accesorios de moda vaquera nacida en Pittsburgh, Pensilvania, en 1977, que encanta a la Generación Z norteamericana.

Ha sido con un anuncio de esta última marca cuando le han llovido más críticas a la actriz.

En uno de los clíps, se ve a Sweeney acostada mientras se abrocha los pantalones y pronuncia las siguientes palabras: "Los genes se transmiten de padres a hijos, y a menudo determinan rasgos como el color del pelo, la personalidad e incluso el color de los ojos. Mis jeans son azules". Para algunos, detrás del eslogan subyace la idea de que a la actriz le tocó la 'lotería genética', pues en inglés, "genes" (genes) y "jeans" (pantalones de mezclilla) se pronuncian igual.

La cadena AE ha fichado a la actriz para su colección de vaqueros de otoño, que incluye una chaqueta de edición limitada y el modelo especial 'The Sydney Jean'. El objetivo de la marca era reconectar con su público más joven e impulsar las ventas.

Un escaparate de la marca de vaqueros American Eagle, con la nueva campaña de la actriz Sydney Sweeney, en Nueva York, el pasado 1 de agosto. / AFP / MICHAEL M. SANTIAGO

¿Promoción de la eugenesia?

El anuncio corrió como la pólvora por internet, donde se ha criticado a la marca y a la actriz por promocionar la eugenesia, y los rasgos de las mujeres blancas. De hacer correr un discurso racista y nazi, al dar a entender que Sydney posee unos "excelentes genes" de mujer blanca, rubia y de ojos azules. Todo esto en medio de las políticas antimigratorias de Dondald Trump y la ola de conservadurismo extremo que vive EEUU.

Otros, en cambio, como el senador republicano Ted Cruz, han salido en defensa de la actriz arguyendo que el público de izquierdas no soporta a "las mujeres hermosas".

El asistente de Trump y director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, también defendió a la actriz en redes: "La cultura de la cancelación se fue de las manos. Esta forma retorcida, absurda y obtusa de pensar de los liberales fue una de las grandes razones por las que los estadounidenses votaron como lo hicieron en 2024. Están hartos de estas tonterías".

Pérdidas en bolsa

Sea como fuere, las acciones de American Eagle se dispararon un 16% cuando se avanzó el fichaje de la intérprete, pero, tras las reacciones del público al anuncio cayeron un 6%.

Una imagen del anuncio de la marca American Eagle con Sydney Sweeney. / AMERICAN EAGLE

En medio de esta controversia, ahora se ha filtrado la filiación política de la actriz. Tal como revela el diario 'The Guardian', Sweeney se registró como votante republicana en Florida unos meses antes de que Donald Trump ganara la segunda presidencia de EEUU. La estrella de la pequeña pantalla se inscribió para votar en Florida el 14 de junio de 2024, poco después de comprar una mansión en los Cayos, y declaró su afiliación partidista como republicana.

Dos años antes, además, Sweeney también fue criticada tras ser fotografiada en la fiesta de cumpleaños de su madre, donde varios invitados llevaban gorras con el lema 'Make 60 Great Again', del estilo de la frase de la campaña de Trump: 'Make America Great Again'.

Aunque ahora la actriz de Euphoria aún no ha dicho ni pío, en aquella ocasión respondió a los detractores con un "dejen de hacer suposiciones".