Lindsay Lohan se sincera sobre sus primeros años de carrera: "Sufro estrés postraumático, fueron momentos aterradores"

Lindsay Lohan saltó a la fama en 2003 con 'Ponte en mi lugar', una comedia de culto que a su vez era una nueva versión de un título de 1976 protagonizado por Jodie Foster, que supuso un respaldarazo para la adolescente de solo 16 años.

Dos décadas después verá la luz 'Ponte en mi lugar de nuevo', donde la pareja ahora tiene una hija y una futura hijastra, y descubren que el rayo que cayó veinte años atrás y provocó el intercambio, puede producirse dos veces.

"Te vuelves cauteloso"

En la promoción de la nueva serie, la actriz ha concedido en una entrevista a 'The Sunday Times' en la que ha explicado que sufre estrés postraumático por la intensidad de la prensa cuando solo era una adolescente “No quiero que mi familia viva la experiencia de ser perseguida por los paparazzis como yo. Fueron momentos aterradores de mi vida", ha afirmado Lohan.

"Sufro trastorno por estrés postraumático por este tipo de cosas. Y rezo para que cosas así no vuelvan. No es seguro. No es justo", ha explicado la protagonista de 'Ponte en mi lugar', que tiene miedo de que su hijo de dos años viva situaciones similares.

Lindsay Lohan explica que vivió "situaciones muy invasivas, realmente aterradoras" y que tuvo "miedo". Aunque las cosas ahora han cambiado, "preferiría que simplemente me preguntaran si me pueden hacer una foto o no, te vuelves cauteloso con cada movimiento que haces”.

Sin embargo, la actriz asegura que “ya no es tan grave como antes, que peor cuando era joven", porque "gracias a las redes sociales, la gente puede contar su propia historia de la forma en que quieren que sea contada. Han recuperado el control de su vida”