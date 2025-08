Carmen Lomana se cuela en los audios de Koldo criticando a su hermano, diputado de VOX: "No se puede ser más tonto"

Las grabaciones de Koldo García parecen inagotables. Tras los 22.000 audios incautados por Unidad Central Operativa (UCO)- una pequeña parte de los 10 terabytes de información que se le ha embargado- hay decenas de personalidades involucradas . La última, bastante imprevisible incluso para la propia protagonista, que asegura que ni le conoce ni tiene su número de teléfono.

'Vanitiatis' ha dado a conocer un audio de Carmen Lomana en el que criticaba a su hermano Rafael, diputado de VOX, en un momento en el que ambos no tenían una buena relación. "Mi hermana María José el otro día lloraba. Decía: ‘Qué injusta es la vida, con lo malo que ha sido con nosotros, con nuestra madre, con todo’… y verlo entrar en el Congreso de los Diputados con todo lo que nos ha robado", empieza diciendo en un audio que supuestamente reenvió y acabó en las manos de Koldo.

"Si la gente lo supiese… que se prepare Albacete, porque se lo puede dejar vacío. Este tío es un delincuente, pero aparte de eso es que es tonto", denuncia Lomana en la nota de voz. "Es que ya no se puede ser más tonto que este. Menos culto, menos formado… Es un desastre. Es un desastre, ¿qué quieres que te diga?", añade.

"Es un delincuente"

Rafael Lomana también intentó meterse en televisión, y fue su hermana quién se lo presentó a Jesús Calleja. "Me dijo a mí: ‘No le aguanto un minuto más, porque si puede me quita a mí y a todos’. Es el peor compañero que te puedes imaginar. ¿Y sabes quién fue la imbécil que lo metió en Telecinco?", denuncia. "El otro día me llama una amiga, para que veas cómo es la gente, y me dice: ‘Carmen, qué contenta estoy. Ya hemos solucionado el problema de la familia. Queríamos un hermano tonto, vago, que nunca ha hecho nada… Pues ha salido diputado y estamos felices porque ya tiene un sueldo'", finaliza en el audio.

Tras conocerse el contenido de estos audios, Carmen Lomana ha reconocido que "lo envié hace bastante tiempo, en un momento en que no tenía buena relación con mi hermano", pero que "ahora nos llevamos muy bien".

"Lo que más me duele de todo esto no es que se publique el audio, sino que le pueda hacer daño a él, que lo escuche y le afecte”, ha asegurado. "Jamás he tenido ninguna relación con Koldo, no le conozco, no tengo su número ni le he mandado nunca nada”, ha dicho sorprendida Lomana.