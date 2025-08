El vídeo de Soraya Arnelas que supera las cien millones de visitas en redes: un 'trend' que copian miles de usuarios

Soraya Arnelas ha sido capaz de hacer algo que muy pocos saben hacer y sin, ni siquiera, darse cuenta. La cantante originaria de la localidad cacereña de Valencia de Alcántara ha revolucionado las redes sociales con un vídeo que publicó el pasado 24 de junio y que, cada día, suma más y más interacciones. Aunque es dificil saberlo con exactitud, podríamos estar ante uno de los contenidos digitales más virales del año.

El vídeo está protagonizado por su hija Olivia. La pequeña le da el móvil a su madre y en éste se ve un vídeo de un pingüino bailando hecho con inteligencia artificial, publicado por una cuenta de Youtube que genera contenidos infantiles (prácticamente todos de la misma índole pero con un personaje diferente). Este baile que realiza el pingüino lo imita su hija durante los 37 segundos que dura el vídeo, desde una perspectiva tierna y graciosa. No es más que otro de los contenidos cotidianos y familiares que suele publicar la cantante en sus redes sociales. Es más, en la descripción, Soraya escribe: "Cómo te enfrentas al fin de semana que viene? Con esta energía de Olivia! A tope!".

Una viralización que roza el surrealismo

Lo que ella nunca esperaba era que se convirtiera en todo un fenómeno digital. El vídeo registra más de 100 millones de visualizaciones en TikTok demostrando una viralización que roza el surrealismo. Le han dado 'me gusta' más de 12 millones de usuarios y hay hasta más de 110.000 comentarios. En su perfil de Instagram (donde también lo publicó) también registra números insólitos para la plataforma. Casi 20 millones de visualizaciones, más de 2 millones de 'me gustas' y casi once mil comentarios.

Por si no fuera poco, el vídeo lo han compartido numerosas cuentas en redes sociales buscando también generar visitas, ya que saben que es un contenido viral. Es decir, miles de usuario, mayoritariamente americanos, le han 'robado' el vídeo a Soraya para compartirlo en sus perfiles. Incluso, se han hecho eco medios de comunicación internacionales.

El trend de la "niña pingüino"

Y esto no termina aquí. A la pequeña Olivia la han bautizado como la "niña pingüino" y la plataforma de TikTok ya registra una cantidad exagerada de vídeos de usuarios imitando su baile, lo que se conoce como 'trend'. Este término se refiere a un tipo de contenido que se vuelve popular y es replicado por muchas personas en un periodo corto de tiempo.

A raíz de esta revolución, los números generales en la cuenta de TikTok de Soraya también han aumentado. Registra más de 12 millones de 'me gustas' en total y tiene alrededor de 118.000 seguidores. Además, los vídeos que había publicado anteriormente están aumentando en interacciones.

El famoso vídeo