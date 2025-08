El gran complejo físico de Pedro Pascal: "Me horroriza verme así"

Pedro Pascal es una de las estrellas de Hollywood más perseguidas en la actualidad. Y no es para menos, porque durante los últimos años el actor ha encarnado algunos de los personajes más relevantes del mundo del cine y las series.

Su última aparición en gran pantalla ha sido de la mano de Marvel, donde ha interpretado al queridísimo Reed Richards, uno de los famosos 'Cuatro Fantásticos'. Una nueva versión de este clásico de los cómics que los seguidores esperaban con grandes expectativas.

Pero las expectativas, como bien es sabido, pueden ser un arma de doble filo y más cuando se trata de 'fans' de Marvel, que no se conforman con cualquier cosa. Estos especialistas en buscar el más mínimo error, se han fijado en un aspecto del Reed Richards de Pascal que no les convence en absoluto.

Al parecer, el personaje original que podemos encontrar en las viñetas siempre aparece pulcro y perfectamente afeitado. Una visible característica que Marvel ha decidido cambiar o, simplemente, pasar por alto.

El complejo del actor

Tras la marabunta de comentarios y mensajes que Pedro Pascal ha recibido sobre este aspecto físico de su interpretación, el actor ha confesado que, precisamente, se trata de uno de sus mayores complejos: "Si me afeito del todo… me veo fatal. Me horroriza verme así, estoy totalmente en contra de mí mismo sin barba", ha explicado en una reciente entrevista para LADbible junto a su compañera de reparto Vanessa Kirby.

Para justificar este 'trauma' personal, Pascal ha recordado su papel en 'Wonder Woman 1984', donde interpretó al afeitado villano Maxwell Lord: "Me horrorizó mi aspecto en 'Wonder Woman 1984'. Me encantó la película, pero no he vuelto a afeitarme desde entonces, a menos que sea absolutamente necesario. Aunque si me hubieran pedido afeitarme para 'Los 4 Fantásticos' y hubieran insistido, lo habría hecho, porque fue una creación muy colaborativa en cuanto a nuestro aspecto en la película".

Pedro Pascal sin bigote en 'Wonder Woman 1989' / Archivo

Su papel más criticado

Así es como su interpretación de Mr. Fantástico se ha convertido en uno de sus papeles más controversiales: "Soy más consciente del descontento en torno a mi elección para este papel que con cualquier otra cosa que haya hecho".

Asimismo, Marvel sigue confiando en esta versión renovada de este cuarteto de superhéroes como punto de partida de su nueva etapa cinematográfica. De hecho, la empresa ya ha confirmado que Pascal volverá como Reed Richards en 'Vengadores: Doomsday', uno de los eventos más esperados de la saga, previsto para 2026.